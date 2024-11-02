Жилищная инспекция назвала самые проблемные управкомпании Кургана

Государственная жилищная инспекция Курганской области инспекция на основании жалоб и обращений жителей составила антирейтинг управляющих компаний. Список самых проблемных она опубликовала в своем telegram-канале.
«Наибольшее количество обращений, а именно — 83, поступило от жильцов, чьи дома находятся под управлением МУП „Прометей“. Второе место у „Курганской управляющей компании“ — 54 обращения. Замыкает тройку ООО „УО ‚МКД‘, на деятельность которой поступило 40 жалоб“, — сообщила Госжилинспекция.
Всего, по данным ведомства, в октябре поступило 584 обращения курганцев. Почти половина — 231 — связаны с вопросами содержания общего имущества. Жителей интересовали проблемы протечек кровли, уборка подъездов, неисправная вентиляция. 172 обращения касались перебоев в теплоснабжении. На неправомерные начисления за коммунальные услуги пожаловались 63 курганца.
Ранее URA.RU писало о так называемых «котловых» тарифах. Переход на единые тарифы в ЖКХ, чтобы сбалансировать развитие отрасли, стал федеральным трендом.
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