02 ноября 2024

Жилищная инспекция назвала самые проблемные управкомпании Кургана

Жилищная инспекция Курганской области составила антирейтинг управкомпаний
© Служба новостей «URA.RU»
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Антирейтинг был составлен на основании жалоб курганцев
Антирейтинг был составлен на основании жалоб курганцев Фото:

Государственная жилищная инспекция Курганской области инспекция на основании жалоб и обращений жителей составила антирейтинг управляющих компаний. Список самых проблемных она опубликовала в своем telegram-канале.

«Наибольшее количество обращений, а именно — 83, поступило от жильцов, чьи дома находятся под управлением МУП „Прометей“. Второе место у „Курганской управляющей компании“ — 54 обращения. Замыкает тройку ООО „УО ‚МКД‘, на деятельность которой поступило 40 жалоб“, — сообщила Госжилинспекция.

Всего, по данным ведомства, в октябре поступило 584 обращения курганцев. Почти половина — 231 — связаны с вопросами содержания общего имущества. Жителей интересовали проблемы протечек кровли, уборка подъездов, неисправная вентиляция. 172 обращения касались перебоев в теплоснабжении. На неправомерные начисления за коммунальные услуги пожаловались 63 курганца.

Ранее URA.RU писало о так называемых «котловых» тарифах. Переход на единые тарифы в ЖКХ, чтобы сбалансировать развитие отрасли, стал федеральным трендом.

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Государственная жилищная инспекция Курганской области инспекция на основании жалоб и обращений жителей составила антирейтинг управляющих компаний. Список самых проблемных она опубликовала в своем telegram-канале. «Наибольшее количество обращений, а именно — 83, поступило от жильцов, чьи дома находятся под управлением МУП „Прометей“. Второе место у „Курганской управляющей компании“ — 54 обращения. Замыкает тройку ООО „УО ‚МКД‘, на деятельность которой поступило 40 жалоб“, — сообщила Госжилинспекция. Всего, по данным ведомства, в октябре поступило 584 обращения курганцев. Почти половина — 231 — связаны с вопросами содержания общего имущества. Жителей интересовали проблемы протечек кровли, уборка подъездов, неисправная вентиляция. 172 обращения касались перебоев в теплоснабжении. На неправомерные начисления за коммунальные услуги пожаловались 63 курганца. Ранее URA.RU писало о так называемых «котловых» тарифах. Переход на единые тарифы в ЖКХ, чтобы сбалансировать развитие отрасли, стал федеральным трендом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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