02 ноября 2024

Торги провалились: ледовый городок в Перми не заинтересовал подрядчиков

Строители не проявили интерес возведению ледового городка на эспланаде в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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По заявлению властей Перми, корректировка сроков на определение исполнителя не повлияет
По заявлению властей Перми, корректировка сроков на определение исполнителя не повлияет Фото:

На аукцион по обустройству и обслуживанию центрального ледового городка в Перми не поступило ни одной заявки. Об этом рассказали источники в городской политэлите. Информацию подтвердили в мэрии. Комплекс по традиции должен разместиться на эспланаде.

«Конкурсные процедуры не состоялись. Вероятно, подрядчики, ранее выигрывавшие контракты на возведение городка, оценили свои возможности и решили сосредоточиться на реализации привычных форматов в других локациях Перми, поэтому не направили заявок», — пояснили представители администрации в ответ на запрос «Коммерсант-Прикамье».

По заявлению властей, объект, несмотря на временные трудности, начнет работать в запланированные даты — 27–28 декабря. Контракт оценили в 26,4 млн рублей. Новая концепция развлекательного комплекса подразумевает особое техническое задание. На территории должен появиться механизм для минимизации перерывов в работе городка во время возможных оттепелей. Вероятно, именно это отпугнуло большинство претендентов, считают осведомленные источники.

URA.RU уже писало — городок на эспланаде под названием «Большое пермское чаепитие» будет посвящен гостеприимству горожан. Площадка превратится в большой стол с ледяными сервизами и горками виде скатертей. В последний день октября на эспланаде начали устанавливать новогоднюю елку.

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На аукцион по обустройству и обслуживанию центрального ледового городка в Перми не поступило ни одной заявки. Об этом рассказали источники в городской политэлите. Информацию подтвердили в мэрии. Комплекс по традиции должен разместиться на эспланаде. «Конкурсные процедуры не состоялись. Вероятно, подрядчики, ранее выигрывавшие контракты на возведение городка, оценили свои возможности и решили сосредоточиться на реализации привычных форматов в других локациях Перми, поэтому не направили заявок», — пояснили представители администрации в ответ на запрос «Коммерсант-Прикамье». По заявлению властей, объект, несмотря на временные трудности, начнет работать в запланированные даты — 27–28 декабря. Контракт оценили в 26,4 млн рублей. Новая концепция развлекательного комплекса подразумевает особое техническое задание. На территории должен появиться механизм для минимизации перерывов в работе городка во время возможных оттепелей. Вероятно, именно это отпугнуло большинство претендентов, считают осведомленные источники. URA.RU уже писало — городок на эспланаде под названием «Большое пермское чаепитие» будет посвящен гостеприимству горожан. Площадка превратится в большой стол с ледяными сервизами и горками виде скатертей. В последний день октября на эспланаде начали устанавливать новогоднюю елку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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