Торги провалились: ледовый городок в Перми не заинтересовал подрядчиков

На аукцион по обустройству и обслуживанию центрального ледового городка в Перми не поступило ни одной заявки. Об этом рассказали источники в городской политэлите. Информацию подтвердили в мэрии. Комплекс по традиции должен разместиться на эспланаде.
«Конкурсные процедуры не состоялись. Вероятно, подрядчики, ранее выигрывавшие контракты на возведение городка, оценили свои возможности и решили сосредоточиться на реализации привычных форматов в других локациях Перми, поэтому не направили заявок», — пояснили представители администрации в ответ на запрос «Коммерсант-Прикамье».
По заявлению властей, объект, несмотря на временные трудности, начнет работать в запланированные даты — 27–28 декабря. Контракт оценили в 26,4 млн рублей. Новая концепция развлекательного комплекса подразумевает особое техническое задание. На территории должен появиться механизм для минимизации перерывов в работе городка во время возможных оттепелей. Вероятно, именно это отпугнуло большинство претендентов, считают осведомленные источники.
URA.RU уже писало — городок на эспланаде под названием «Большое пермское чаепитие» будет посвящен гостеприимству горожан. Площадка превратится в большой стол с ледяными сервизами и горками виде скатертей. В последний день октября на эспланаде начали устанавливать новогоднюю елку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!