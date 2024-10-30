30 октября 2024

В Перми началась установка главной новогодней ели. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Елка будет готова к середине декабря
Елка будет готова к середине декабря Фото:

В Перми на Эспланаде подрядчик начал устанавливать новогоднюю елку. Фотографии опубликованы в telegram-канале «Парламент Пермский край».

«На городской эспланаде приступили к установке главной новогодней елки. Сейчас идет сборка ее основания и ограждений», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в этом году тема ледового городка на Эспланаде — большой праздничный стол. Скульптуры и горки оформят в виде сервизов и десертов.

Ранее URA.RU рассказало, что установить и украсить елку планируют к середине декабря. Ее высота составит 30 метров.

Рабочие приступили к установке
Рабочие приступили к установке
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на Эспланаде подрядчик начал устанавливать новогоднюю елку. Фотографии опубликованы в telegram-канале «Парламент Пермский край». «На городской эспланаде приступили к установке главной новогодней елки. Сейчас идет сборка ее основания и ограждений», — сказано в сообщении. Уточняется, что в этом году тема ледового городка на Эспланаде — большой праздничный стол. Скульптуры и горки оформят в виде сервизов и десертов. Ранее URA.RU рассказало, что установить и украсить елку планируют к середине декабря. Ее высота составит 30 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...