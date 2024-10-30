Елка будет готова к середине декабря
В Перми на Эспланаде подрядчик начал устанавливать новогоднюю елку. Фотографии опубликованы в telegram-канале «Парламент Пермский край».
«На городской эспланаде приступили к установке главной новогодней елки. Сейчас идет сборка ее основания и ограждений», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в этом году тема ледового городка на Эспланаде — большой праздничный стол. Скульптуры и горки оформят в виде сервизов и десертов.
Ранее URA.RU рассказало, что установить и украсить елку планируют к середине декабря. Ее высота составит 30 метров.
Рабочие приступили к установке
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