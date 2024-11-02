МЧС предупредило свердловчан о резком ухудшении погоды

В Свердловской области ожидается усиление непогоды с сильными ветрами, снегом и гололедицей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«3 ноября ночью и днем местами в Свердловской области ожидается очень сильный снег, сильные гололедные явления, усиление ветра до 28 метров в секунду», — говорится в сообщении. Спасатели призвали быть бдительными и в случае чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112.
Ранее в Свердловской области уже объявляли экстренное предупреждение на 2 и 3 ноября, но по его данным усиление ветра должно было быть до 23 м/с. В нем также обещали в эти дни гололед и сильный снег.
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