02 ноября 2024

МЧС предупредило свердловчан о резком ухудшении погоды

МЧС: в Свердловской области ожидаются сильные снегопады, ветер и гололедица
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный снегопад в Екатеринбурге, снег, зима, непогода, метель, снегопад
Ветер в регионе усилится до 28 м/с Фото:

В Свердловской области ожидается усиление непогоды с сильными ветрами, снегом и гололедицей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«3 ноября ночью и днем местами в Свердловской области ожидается очень сильный снег, сильные гололедные явления, усиление ветра до 28 метров в секунду», — говорится в сообщении. Спасатели призвали быть бдительными и в случае чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112.

Ранее в Свердловской области уже объявляли экстренное предупреждение на 2 и 3 ноября, но по его данным усиление ветра должно было быть до 23 м/с. В нем также обещали в эти дни гололед и сильный снег.

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В Свердловской области ожидается усиление непогоды с сильными ветрами, снегом и гололедицей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «3 ноября ночью и днем местами в Свердловской области ожидается очень сильный снег, сильные гололедные явления, усиление ветра до 28 метров в секунду», — говорится в сообщении. Спасатели призвали быть бдительными и в случае чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112. Ранее в Свердловской области уже объявляли экстренное предупреждение на 2 и 3 ноября, но по его данным усиление ветра должно было быть до 23 м/с. В нем также обещали в эти дни гололед и сильный снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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