МЧС предупредило свердловчан о резком ухудшении погоды

МЧС: в Свердловской области ожидаются сильные снегопады, ветер и гололедица

03 ноября 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Ветер в регионе усилится до 28 м/с Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области ожидается усиление непогоды с сильными ветрами, снегом и гололедицей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «3 ноября ночью и днем местами в Свердловской области ожидается очень сильный снег, сильные гололедные явления, усиление ветра до 28 метров в секунду», — говорится в сообщении. Спасатели призвали быть бдительными и в случае чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112. Ранее в Свердловской области уже объявляли экстренное предупреждение на 2 и 3 ноября, но по его данным усиление ветра должно было быть до 23 м/с. В нем также обещали в эти дни гололед и сильный снег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области ожидается усиление непогоды с сильными ветрами, снегом и гололедицей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «3 ноября ночью и днем местами в Свердловской области ожидается очень сильный снег, сильные гололедные явления, усиление ветра до 28 метров в секунду», — говорится в сообщении. Спасатели призвали быть бдительными и в случае чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112. Ранее в Свердловской области уже объявляли экстренное предупреждение на 2 и 3 ноября, но по его данным усиление ветра должно было быть до 23 м/с. В нем также обещали в эти дни гололед и сильный снег.