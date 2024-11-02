ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира ракетного подразделения «Насер» ливанской шиитской организации «Хезболлах» Джафара Хадера Фаура. Операция прошла в районе Джуайя на юге Ливана.
«Истребитель ВВС Израиля нанес точечный удар по району Джуайя на юге Ливана и ликвидировал командира ракетного подразделения „Насер“ (движения — прим. URA.RU) „Хезболлах“, террориста Джафара Хадера Фаура, а также командира по управлению системами беспилотников этого подразделения», — говорится в сообщении армии Израиля telegram-канале.
В дополнение к этому, в ходе операции был уничтожен также командир по управлению системами беспилотников ракетного подразделения «Хезболлах». Эти действия стали ответом на угрозы, исходящие от данной организации, которая признана во многих странах террористической.
С начала октября Израиль осуществляет наземную военную операцию против «Хезболлах» на территории южного Ливана, а также продолжает осуществлять авиаудары по этой стране. В результате данных действий погибло более 2,8 тысячи человек, в том числе руководители шиитского движения.
Кроме того, свыше миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами. Несмотря на значительные потери, включая утрату части командного состава, «Хезболлах» продолжает активно сопротивляться, ведя наземные бои и осуществляя ракетные обстрелы территории Израиля. Основной задачей военной кампании, по заявлениям израильского правительства, является создание безопасных условий для возвращения домой 60 тысяч жителей северных районов Израиля, пишет
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