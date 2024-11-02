ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлы»

03 ноября 2024 в 01:45 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ отчитался о ликвидации еще одного командира «Хезболлы» Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира ракетного подразделения «Насер» ливанской шиитской организации «Хезболлах» Джафара Хадера Фаура. Операция прошла в районе Джуайя на юге Ливана. Новость по теме Сколько лидеров «Хезболлы» уничтожил Израиль с начала года. Инфографика «Истребитель ВВС Израиля нанес точечный удар по району Джуайя на юге Ливана и ликвидировал командира ракетного подразделения „Насер“ (движения — прим. URA.RU) „Хезболлах“, террориста Джафара Хадера Фаура, а также командира по управлению системами беспилотников этого подразделения», — говорится в сообщении армии Израиля telegram-канале. В дополнение к этому, в ходе операции был уничтожен также командир по управлению системами беспилотников ракетного подразделения «Хезболлах». Эти действия стали ответом на угрозы, исходящие от данной организации, которая признана во многих странах террористической. С начала октября Израиль осуществляет наземную военную операцию против «Хезболлах» на территории южного Ливана, а также продолжает осуществлять авиаудары по этой стране. В результате данных действий погибло более 2,8 тысячи человек, в том числе руководители шиитского движения. Кроме того, свыше миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами. Несмотря на значительные потери, включая утрату части командного состава, «Хезболлах» продолжает активно сопротивляться, ведя наземные бои и осуществляя ракетные обстрелы территории Израиля. Основной задачей военной кампании, по заявлениям израильского правительства, является создание безопасных условий для возвращения домой 60 тысяч жителей северных районов Израиля, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира ракетного подразделения «Насер» ливанской шиитской организации «Хезболлах» Джафара Хадера Фаура. Операция прошла в районе Джуайя на юге Ливана. «Истребитель ВВС Израиля нанес точечный удар по району Джуайя на юге Ливана и ликвидировал командира ракетного подразделения „Насер“ (движения — прим. URA.RU) „Хезболлах“, террориста Джафара Хадера Фаура, а также командира по управлению системами беспилотников этого подразделения», — говорится в сообщении армии Израиля telegram-канале. В дополнение к этому, в ходе операции был уничтожен также командир по управлению системами беспилотников ракетного подразделения «Хезболлах». Эти действия стали ответом на угрозы, исходящие от данной организации, которая признана во многих странах террористической. С начала октября Израиль осуществляет наземную военную операцию против «Хезболлах» на территории южного Ливана, а также продолжает осуществлять авиаудары по этой стране. В результате данных действий погибло более 2,8 тысячи человек, в том числе руководители шиитского движения. Кроме того, свыше миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами. Несмотря на значительные потери, включая утрату части командного состава, «Хезболлах» продолжает активно сопротивляться, ведя наземные бои и осуществляя ракетные обстрелы территории Израиля. Основной задачей военной кампании, по заявлениям израильского правительства, является создание безопасных условий для возвращения домой 60 тысяч жителей северных районов Израиля, пишет MK.RU.