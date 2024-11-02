02 ноября 2024

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлы»

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция, ливан
ЦАХАЛ отчитался о ликвидации еще одного командира «Хезболлы» Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира ракетного подразделения «Насер» ливанской шиитской организации «Хезболлах» Джафара Хадера Фаура. Операция прошла в районе Джуайя на юге Ливана.

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«Истребитель ВВС Израиля нанес точечный удар по району Джуайя на юге Ливана и ликвидировал командира ракетного подразделения „Насер“ (движения — прим. URA.RU) „Хезболлах“, террориста Джафара Хадера Фаура, а также командира по управлению системами беспилотников этого подразделения», — говорится в сообщении армии Израиля telegram-канале.

В дополнение к этому, в ходе операции был уничтожен также командир по управлению системами беспилотников ракетного подразделения «Хезболлах». Эти действия стали ответом на угрозы, исходящие от данной организации, которая признана во многих странах террористической.

С начала октября Израиль осуществляет наземную военную операцию против «Хезболлах» на территории южного Ливана, а также продолжает осуществлять авиаудары по этой стране. В результате данных действий погибло более 2,8 тысячи человек, в том числе руководители шиитского движения.

Кроме того, свыше миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами. Несмотря на значительные потери, включая утрату части командного состава, «Хезболлах» продолжает активно сопротивляться, ведя наземные бои и осуществляя ракетные обстрелы территории Израиля. Основной задачей военной кампании, по заявлениям израильского правительства, является создание безопасных условий для возвращения домой 60 тысяч жителей северных районов Израиля, пишет MK.RU.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира ракетного подразделения «Насер» ливанской шиитской организации «Хезболлах» Джафара Хадера Фаура. Операция прошла в районе Джуайя на юге Ливана. «Истребитель ВВС Израиля нанес точечный удар по району Джуайя на юге Ливана и ликвидировал командира ракетного подразделения „Насер“ (движения — прим. URA.RU) „Хезболлах“, террориста Джафара Хадера Фаура, а также командира по управлению системами беспилотников этого подразделения», — говорится в сообщении армии Израиля telegram-канале. В дополнение к этому, в ходе операции был уничтожен также командир по управлению системами беспилотников ракетного подразделения «Хезболлах». Эти действия стали ответом на угрозы, исходящие от данной организации, которая признана во многих странах террористической. С начала октября Израиль осуществляет наземную военную операцию против «Хезболлах» на территории южного Ливана, а также продолжает осуществлять авиаудары по этой стране. В результате данных действий погибло более 2,8 тысячи человек, в том числе руководители шиитского движения. Кроме того, свыше миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами. Несмотря на значительные потери, включая утрату части командного состава, «Хезболлах» продолжает активно сопротивляться, ведя наземные бои и осуществляя ракетные обстрелы территории Израиля. Основной задачей военной кампании, по заявлениям израильского правительства, является создание безопасных условий для возвращения домой 60 тысяч жителей северных районов Израиля, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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