El Nashra: Израиль разрушил мост, связывающий два крупных региона Ливана

Израильские Военно-воздушные силы нанесли удар по мосту в горном районе Джебель-Акрум на севере Ливана. Мост, который является ключевым транспортным узлом между пограничными с Сирией регионами Аккар и Хермель, был разрушен в ходе воздушного рейда. Об этом сообщают журналисты.
«Эта атака была предпринята на населенные пункты, расположенные поблизости от погранпереходов в Сирию, которые используются проиранской милицией „Хезболлах“ в качестве баз», — уточняет издание El Nashra. В результате разрушения моста транспортное сообщение между регионами было нарушено, что создало значительные трудности для доставки гуманитарной помощи.
По данным издания, после этой атаки на северо-востоке Ливана обострилась гуманитарная ситуация. В результате последних бомбардировок тысячи мирных жителей были вынуждены переместиться из города Баальбек и его окрестностей в более безопасные районы. Они нуждаются в продовольствии, теплых вещах и медикаментах.
Ранее URA.RU писало об уничтожении армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) командира ракетного подразделения «Насер» ливанской шиитской организации «Хезболлах» Джафара Хадера Фаура. Операция прошла в районе Джуайя на юге Ливана.
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