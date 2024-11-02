02 ноября 2024

El Nashra: Израиль разрушил мост, связывающий два крупных региона Ливана

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за разрушения моста были нарушены цепочки поставок гуманитарной помощи (архивное фото)
Из-за разрушения моста были нарушены цепочки поставок гуманитарной помощи (архивное фото) Фото:

Израильские Военно-воздушные силы нанесли удар по мосту в горном районе Джебель-Акрум на севере Ливана. Мост, который является ключевым транспортным узлом между пограничными с Сирией регионами Аккар и Хермель, был разрушен в ходе воздушного рейда. Об этом сообщают журналисты. 

«Эта атака была предпринята на населенные пункты, расположенные поблизости от погранпереходов в Сирию, которые используются проиранской милицией „Хезболлах“ в качестве баз», — уточняет издание El Nashra. В результате разрушения моста транспортное сообщение между регионами было нарушено, что создало значительные трудности для доставки гуманитарной помощи.

По данным издания, после этой атаки на северо-востоке Ливана обострилась гуманитарная ситуация. В результате последних бомбардировок тысячи мирных жителей были вынуждены переместиться из города Баальбек и его окрестностей в более безопасные районы. Они нуждаются в продовольствии, теплых вещах и медикаментах.

Ранее URA.RU писало об уничтожении армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) командира ракетного подразделения «Насер» ливанской шиитской организации «Хезболлах» Джафара Хадера Фаура. Операция прошла в районе Джуайя на юге Ливана.

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Израильские Военно-воздушные силы нанесли удар по мосту в горном районе Джебель-Акрум на севере Ливана. Мост, который является ключевым транспортным узлом между пограничными с Сирией регионами Аккар и Хермель, был разрушен в ходе воздушного рейда. Об этом сообщают журналисты.  «Эта атака была предпринята на населенные пункты, расположенные поблизости от погранпереходов в Сирию, которые используются проиранской милицией „Хезболлах“ в качестве баз», — уточняет издание El Nashra. В результате разрушения моста транспортное сообщение между регионами было нарушено, что создало значительные трудности для доставки гуманитарной помощи. По данным издания, после этой атаки на северо-востоке Ливана обострилась гуманитарная ситуация. В результате последних бомбардировок тысячи мирных жителей были вынуждены переместиться из города Баальбек и его окрестностей в более безопасные районы. Они нуждаются в продовольствии, теплых вещах и медикаментах. Ранее URA.RU писало об уничтожении армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) командира ракетного подразделения «Насер» ливанской шиитской организации «Хезболлах» Джафара Хадера Фаура. Операция прошла в районе Джуайя на юге Ливана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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