02 ноября 2024

Die Zeit: Россия и Украина ведут непубличные переговоры о взаимных уступках

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, чиновники, совещание, обсуждение, переговоры, решение, лобби, назначение
Россия и Украина ведут диалог по важным экономическим вопросам Фото:

Россия и Украина ведут непубличные переговоры по ряду важных вопросов, включая обмен пленными и вопросы зерновой сделки. Эти переговоры проводятся на уровне политических советников и проходят в различных городах мира. Об этом сообщили немецкие СМИ.

«Стороны обсуждают воздержание от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обмен пленными, возвращение детей, а также судьбу Крыма», — заявила газета Die Zeit. По данным издания, встречи уже состоялись в Копенгагене, Киеве, Давосе и Джидде с участием представителей стран G7 и Китая. Главный вопрос на данный момент не в том, будут ли продолжаться мирные переговоры между Россией и Украиной, а когда и как они будут организованы, отметила Die Zeit.

Как сообщало URA.RU ранее, в США допустили разговор кандидаты в президенты Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по теме мира на Украине. Этот диалог может произойти до 20 января.

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Россия и Украина ведут непубличные переговоры по ряду важных вопросов, включая обмен пленными и вопросы зерновой сделки. Эти переговоры проводятся на уровне политических советников и проходят в различных городах мира. Об этом сообщили немецкие СМИ. «Стороны обсуждают воздержание от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обмен пленными, возвращение детей, а также судьбу Крыма», — заявила газета Die Zeit. По данным издания, встречи уже состоялись в Копенгагене, Киеве, Давосе и Джидде с участием представителей стран G7 и Китая. Главный вопрос на данный момент не в том, будут ли продолжаться мирные переговоры между Россией и Украиной, а когда и как они будут организованы, отметила Die Zeit. Как сообщало URA.RU ранее, в США допустили разговор кандидаты в президенты Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по теме мира на Украине. Этот диалог может произойти до 20 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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