Die Zeit: Россия и Украина ведут непубличные переговоры о взаимных уступках

Россия и Украина ведут непубличные переговоры по ряду важных вопросов, включая обмен пленными и вопросы зерновой сделки. Эти переговоры проводятся на уровне политических советников и проходят в различных городах мира. Об этом сообщили немецкие СМИ.
«Стороны обсуждают воздержание от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обмен пленными, возвращение детей, а также судьбу Крыма», — заявила газета Die Zeit. По данным издания, встречи уже состоялись в Копенгагене, Киеве, Давосе и Джидде с участием представителей стран G7 и Китая. Главный вопрос на данный момент не в том, будут ли продолжаться мирные переговоры между Россией и Украиной, а когда и как они будут организованы, отметила Die Zeit.
Как сообщало URA.RU ранее, в США допустили разговор кандидаты в президенты Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по теме мира на Украине. Этот диалог может произойти до 20 января.
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