Die Zeit: Россия и Украина ведут непубличные переговоры о взаимных уступках

03 ноября 2024 в 04:52 Размер текста - 17 +

Россия и Украина ведут диалог по важным экономическим вопросам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россия и Украина ведут непубличные переговоры по ряду важных вопросов, включая обмен пленными и вопросы зерновой сделки. Эти переговоры проводятся на уровне политических советников и проходят в различных городах мира. Об этом сообщили немецкие СМИ. «Стороны обсуждают воздержание от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обмен пленными, возвращение детей, а также судьбу Крыма», — заявила газета Die Zeit. По данным издания, встречи уже состоялись в Копенгагене, Киеве, Давосе и Джидде с участием представителей стран G7 и Китая. Главный вопрос на данный момент не в том, будут ли продолжаться мирные переговоры между Россией и Украиной, а когда и как они будут организованы, отметила Die Zeit. Как сообщало URA.RU ранее, в США допустили разговор кандидаты в президенты Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по теме мира на Украине. Этот диалог может произойти до 20 января. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Украина ведут непубличные переговоры по ряду важных вопросов, включая обмен пленными и вопросы зерновой сделки. Эти переговоры проводятся на уровне политических советников и проходят в различных городах мира. Об этом сообщили немецкие СМИ. «Стороны обсуждают воздержание от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обмен пленными, возвращение детей, а также судьбу Крыма», — заявила газета Die Zeit. По данным издания, встречи уже состоялись в Копенгагене, Киеве, Давосе и Джидде с участием представителей стран G7 и Китая. Главный вопрос на данный момент не в том, будут ли продолжаться мирные переговоры между Россией и Украиной, а когда и как они будут организованы, отметила Die Zeit. Как сообщало URA.RU ранее, в США допустили разговор кандидаты в президенты Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по теме мира на Украине. Этот диалог может произойти до 20 января.