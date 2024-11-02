Какой будет зима в России в 2024—2025: что ждет регионы с декабря по февраль

Вильфанд: снег покроет 85% России с 5 ноября

03 ноября 2024 в 05:23 Размер текста - 17 +

На Западе России декабрь окажется теплее обычного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С приближением зимнего периода все больше синоптиков и специалистов предостерегают о возможных климатических особенностях. К 5 ноября снег покроет приблизительно 85% территории России, но будет иметь временный характер. В холодное время года ожидается, что россияне столкнутся с определенными погодными условиями, на которые окажут влияние различные факторы. Что ждет регионы РФ с декабря по февраль — в материале URA.RU. Синоптик пообещал снег на большей части территории России уже с 5 ноября К 5 ноября снег покроет приблизительно 85% территории России, как передает ТАСС со слов Романа Вильфанда, руководителя Гидрометцентра России. «Начиная с пятого числа, снег ожидается во всей северной половине страны, во всех регионах Северо-Западного федерального округа, почти на всем Дальнем Востоке, в Центральном федеральном округе, а также в большей части Приволжского федерального округа. Покрытая снегом территория составит как минимум 85%», — подчеркнул Вильфанд. Синоптик также добавил, что снежный покров будет иметь временный характер, что является характерным для этого времени года в преддверии зимы. Какая погода ожидается зимой 2024-2025: прогноз эксперта Долгосрочные прогнозы погоды, в том числе на зимний период, возможны, однако они требуют принятия определенных предположений и характеризуются значительной неопределенностью. Об этом в интервью с 360.ru сообщил Илья Рыбальченко, эксперт Общероссийского народного фронта, член научного совета Российского экологического общества и Московского географического общества. Эксперт подчеркнул, что точность прогнозов на длительный срок обычно оказывается ниже, чем точность краткосрочных прогнозов. Рыбальченко подчеркнул, что в настоящее время существуют определенные климатические данные, указывающие на возможность того, что зима 2024—2025 годов может оказаться необычной по температурным показателям или количеству осадков. Эксперт заявил, что возможно составить предварительный прогноз на зимний период по месяцам, основываясь на текущих климатических моделях и глобальных индексах, хотя он будет отражать только общие тенденции и вероятные сценарии. Декабрь Вероятно, в декабре температура воздуха превысит обычные значения, особенно на западе России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Это связано с влиянием явления Эль-Ниньо и возможной активизацией положительной фазы североатлантического колебания, как отметил специалист. «Скорее всего, декабрь окажется теплее обычного, в частности в западной части России, включая Москву и Санкт-Петербург, из-за воздействия Эль-Ниньо и потенциальной положительной фазы североатлантического колебания», — объяснил эксперт. В европейской части страны прогнозируется повышенное количество осадков, что может привести к частым снегопадам, чередующимся с оттепелями и возможностью гололеда. Также, по его словам, ожидаются значительные колебания температур, с пересечением нулевой отметки, особенно к концу месяца. Январь Январь покажет температуры, близкие к норме, но будет характеризоваться резкими периодами похолоданий. В случае наступления отрицательной фазы арктического колебания могут произойти вторжения арктического холода, вызывая сильные морозы, особенно в Сибири и центральной части России. Также в центральных районах страны возможно превышение нормы осадков, в основном в виде снега, что увеличит риск снежных завалов и гололедицы. «Месяц может начаться относительно мягко, однако к середине и концу января вероятность значительных похолоданий высока, особенно на севере и востоке», — подчеркнул Рыбальченко. Февраль Вероятно, февраль станет самым холодным месяцем зимы. В Сибири и на Урале возможны экстремальные морозы. В европейской части России ожидаются резкие колебания температур, хотя в среднем они будут немного выше нормы, что типично для конца зимы при активной фазе Эль-Ниньо. «В ряде регионов, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, количество осадков будет ниже нормы из-за холода. В то же время на юге европейской части России возможны обильные снегопады или дождь со снегом», — указал специалист. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С приближением зимнего периода все больше синоптиков и специалистов предостерегают о возможных климатических особенностях. К 5 ноября снег покроет приблизительно 85% территории России, но будет иметь временный характер. В холодное время года ожидается, что россияне столкнутся с определенными погодными условиями, на которые окажут влияние различные факторы. Что ждет регионы РФ с декабря по февраль — в материале URA.RU. К 5 ноября снег покроет приблизительно 85% территории России, как передает ТАСС со слов Романа Вильфанда, руководителя Гидрометцентра России. «Начиная с пятого числа, снег ожидается во всей северной половине страны, во всех регионах Северо-Западного федерального округа, почти на всем Дальнем Востоке, в Центральном федеральном округе, а также в большей части Приволжского федерального округа. Покрытая снегом территория составит как минимум 85%», — подчеркнул Вильфанд. Синоптик также добавил, что снежный покров будет иметь временный характер, что является характерным для этого времени года в преддверии зимы. Долгосрочные прогнозы погоды, в том числе на зимний период, возможны, однако они требуют принятия определенных предположений и характеризуются значительной неопределенностью. Об этом в интервью с 360.ru сообщил Илья Рыбальченко, эксперт Общероссийского народного фронта, член научного совета Российского экологического общества и Московского географического общества. Эксперт подчеркнул, что точность прогнозов на длительный срок обычно оказывается ниже, чем точность краткосрочных прогнозов. Рыбальченко подчеркнул, что в настоящее время существуют определенные климатические данные, указывающие на возможность того, что зима 2024—2025 годов может оказаться необычной по температурным показателям или количеству осадков. Эксперт заявил, что возможно составить предварительный прогноз на зимний период по месяцам, основываясь на текущих климатических моделях и глобальных индексах, хотя он будет отражать только общие тенденции и вероятные сценарии. Вероятно, в декабре температура воздуха превысит обычные значения, особенно на западе России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Это связано с влиянием явления Эль-Ниньо и возможной активизацией положительной фазы североатлантического колебания, как отметил специалист. «Скорее всего, декабрь окажется теплее обычного, в частности в западной части России, включая Москву и Санкт-Петербург, из-за воздействия Эль-Ниньо и потенциальной положительной фазы североатлантического колебания», — объяснил эксперт. В европейской части страны прогнозируется повышенное количество осадков, что может привести к частым снегопадам, чередующимся с оттепелями и возможностью гололеда. Также, по его словам, ожидаются значительные колебания температур, с пересечением нулевой отметки, особенно к концу месяца. Январь покажет температуры, близкие к норме, но будет характеризоваться резкими периодами похолоданий. В случае наступления отрицательной фазы арктического колебания могут произойти вторжения арктического холода, вызывая сильные морозы, особенно в Сибири и центральной части России. Также в центральных районах страны возможно превышение нормы осадков, в основном в виде снега, что увеличит риск снежных завалов и гололедицы. «Месяц может начаться относительно мягко, однако к середине и концу января вероятность значительных похолоданий высока, особенно на севере и востоке», — подчеркнул Рыбальченко. Вероятно, февраль станет самым холодным месяцем зимы. В Сибири и на Урале возможны экстремальные морозы. В европейской части России ожидаются резкие колебания температур, хотя в среднем они будут немного выше нормы, что типично для конца зимы при активной фазе Эль-Ниньо. «В ряде регионов, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, количество осадков будет ниже нормы из-за холода. В то же время на юге европейской части России возможны обильные снегопады или дождь со снегом», — указал специалист.