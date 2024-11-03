WP: ЕС готовится к изменению курса США по поддержке Украины при одном условии

Страны Евросоюза активно готовятся к возможному изменению военной поддержки Украины со стороны США в случае избрания Дональда Трампа президентом, сообщают иностранные СМИ. Европейские чиновники опасаются, что Трамп может пересмотреть политику помощи Киеву, что приведет к необходимости переформатирования трансатлантических отношений.
«Самые близкие союзники Вашингтона в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений на случай, если бывший президент Дональд Трамп одержит победу на выборах во вторник... Чтобы застраховаться от возможной переориентации Белого дома в вопросе Украины, европейские чиновники постарались продвинуть пакеты помощи до ноябрьских выборов. Новое командование НАТО также взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву», — пишет The Washington Post.
Помимо усилий по укреплению собственной оборонной политики, Европа рассматривает и экономические меры ответа на возможные действия Трампа. В частности, разрабатывается черновой проект ответных торговых пошлин и стратегии для переговоров, которые могут предложить объединение усилий против Китая или увеличение американского импорта, чтобы сбалансировать потенциальные трудности в двусторонних отношениях.
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