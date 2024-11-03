WP: ЕС готовится к изменению курса США по поддержке Украины при одном условии

WP: ЕС поменяет поддержку Украины в случае победы Трампа на выборах в США
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Евросоюз изменит поддержку Киева в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах
Евросоюз изменит поддержку Киева в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Страны Евросоюза активно готовятся к возможному изменению военной поддержки Украины со стороны США в случае избрания Дональда Трампа президентом, сообщают иностранные СМИ. Европейские чиновники опасаются, что Трамп может пересмотреть политику помощи Киеву, что приведет к необходимости переформатирования трансатлантических отношений.

«Самые близкие союзники Вашингтона в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений на случай, если бывший президент Дональд Трамп одержит победу на выборах во вторник... Чтобы застраховаться от возможной переориентации Белого дома в вопросе Украины, европейские чиновники постарались продвинуть пакеты помощи до ноябрьских выборов. Новое командование НАТО также взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву», — пишет The Washington Post.

Помимо усилий по укреплению собственной оборонной политики, Европа рассматривает и экономические меры ответа на возможные действия Трампа. В частности, разрабатывается черновой проект ответных торговых пошлин и стратегии для переговоров, которые могут предложить объединение усилий против Китая или увеличение американского импорта, чтобы сбалансировать потенциальные трудности в двусторонних отношениях.

Ранее стало известно, что нейросети определили победителем в президентской гонке США Камалу Харрис. За какие заслуги ИИ присудил ей победу, смотрите в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.

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Страны Евросоюза активно готовятся к возможному изменению военной поддержки Украины со стороны США в случае избрания Дональда Трампа президентом, сообщают иностранные СМИ. Европейские чиновники опасаются, что Трамп может пересмотреть политику помощи Киеву, что приведет к необходимости переформатирования трансатлантических отношений. «Самые близкие союзники Вашингтона в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений на случай, если бывший президент Дональд Трамп одержит победу на выборах во вторник... Чтобы застраховаться от возможной переориентации Белого дома в вопросе Украины, европейские чиновники постарались продвинуть пакеты помощи до ноябрьских выборов. Новое командование НАТО также взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву», — пишет The Washington Post. Помимо усилий по укреплению собственной оборонной политики, Европа рассматривает и экономические меры ответа на возможные действия Трампа. В частности, разрабатывается черновой проект ответных торговых пошлин и стратегии для переговоров, которые могут предложить объединение усилий против Китая или увеличение американского импорта, чтобы сбалансировать потенциальные трудности в двусторонних отношениях. Ранее стало известно, что нейросети определили победителем в президентской гонке США Камалу Харрис. За какие заслуги ИИ присудил ей победу, смотрите в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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