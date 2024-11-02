02 ноября 2024

Главная переправа в ЯНАО остановила движение паромов

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На Ямале ветер усилился до 20 м/с
На Ямале ветер усилился до 20 м/с Фото:

На переправе Салехард — Лабытнанги в ЯНАО утром 3 ноября остановилось движение паромов. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Лабытнанги.

«Паромная переправа приостановила свою работу в связи с погодными условиями — усиление ветра», — сообщается в сообществе ЕДДС в соцсети vk.com. Предупреждение опубликовано 3 ноября в 7:23.

Ранее из-за ветра переправа останавливала свою работу в ночь на 2 ноября. Рано утром были выполнены пробные рейсы с пассажирами. По данным синоптиков, на территории округа порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду.

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На переправе Салехард — Лабытнанги в ЯНАО утром 3 ноября остановилось движение паромов. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Лабытнанги. «Паромная переправа приостановила свою работу в связи с погодными условиями — усиление ветра», — сообщается в сообществе ЕДДС в соцсети vk.com. Предупреждение опубликовано 3 ноября в 7:23. Ранее из-за ветра переправа останавливала свою работу в ночь на 2 ноября. Рано утром были выполнены пробные рейсы с пассажирами. По данным синоптиков, на территории округа порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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