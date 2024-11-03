«Мускулистый красавец»: в Британии пришли в восторг от календаря с Путиным и Си Цзиньпином

На обложке нового календаря для ФСБ РФ изображены президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Описывая внешний вид российского главы, британские журналисты назвали его «мускулистым красавцем».
«Для нового специального календаря Владимир Путин был изображен как статный мускулистый красавец на обложке, а рядом с ним — спортивно выглядящий лидер Китая Си Цзиньпин», — написали в британском издании Express. Там уточнили, что календарь подготовлен на 2025 год для российской ФСБ, которая в Британии «внушает страх».
На изображении Путин и Си стоят на фоне Красной площади. Глава России одет в кожаный жилет и черную футболку с буквой Z. Часы и браслет военного образца, по словам британских журналистов, дополняют «мужественный вид» Путина. Его взгляд журналисты назвали пристальным, способным шокировать и обездвиживать врагов.
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