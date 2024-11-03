Первый политический беженец из США Роблес обратился к Путину

Первый политический беженец из США Роблес поблагодарил Путина за паспорт
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Джон Роблес получил паспорт гражданина РФ
Джон Роблес получил паспорт гражданина РФ Фото:

Джон Роблес, считающийся первым политическим беженцем из США в Россию, выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за предоставленное гражданство. Он также пообещал содействовать победе России в украинскском конфликте.

«Я хотел бы поблагодарить многоуважаемого президента Российской Федерации Владимира Путина за предоставление мне гражданства. Я буду верен России и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь нашей победе над империей лжи. Победа будет за нами... Спасибо вам и да благословит вас Бог, президент Путин, всех тех, кто находится на передовой войны со злом, и матушку Россию», — сказал Роблес в беседе с ТАСС.

По данным СМИ, беженец проживает в России с 1990-х годов. Он работал учителем и международным журналистом. В одном из интервью Роблес рассказывал о своей жизни в США, где он выступал против американского империализма и проявлял интерес к коммунистическим идеям. После начала спецоперации он активно занимается доставкой гуманитарных грузов на фронт и в приграничные территории.

Ранее, 2 ноября, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что первый политический беженец из США Джон Роблес получил паспорт гражданина РФ. На торжественном мероприятии Роблес выразил благодарность работникам полиции и представителям госорганов за оказанную поддержку в процессе получения гражданства. Он также отметил, что всегда считал Россию своим домом.

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Джон Роблес, считающийся первым политическим беженцем из США в Россию, выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за предоставленное гражданство. Он также пообещал содействовать победе России в украинскском конфликте. «Я хотел бы поблагодарить многоуважаемого президента Российской Федерации Владимира Путина за предоставление мне гражданства. Я буду верен России и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь нашей победе над империей лжи. Победа будет за нами... Спасибо вам и да благословит вас Бог, президент Путин, всех тех, кто находится на передовой войны со злом, и матушку Россию», — сказал Роблес в беседе с ТАСС. По данным СМИ, беженец проживает в России с 1990-х годов. Он работал учителем и международным журналистом. В одном из интервью Роблес рассказывал о своей жизни в США, где он выступал против американского империализма и проявлял интерес к коммунистическим идеям. После начала спецоперации он активно занимается доставкой гуманитарных грузов на фронт и в приграничные территории. Ранее, 2 ноября, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что первый политический беженец из США Джон Роблес получил паспорт гражданина РФ. На торжественном мероприятии Роблес выразил благодарность работникам полиции и представителям госорганов за оказанную поддержку в процессе получения гражданства. Он также отметил, что всегда считал Россию своим домом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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