В Киеве прогремели мощные взрывы

Украинские источники сообщают о мощном взрыве в Киеве (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мощный врыв прогремел в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.
«В Киеве раздался взрыв», — пишет «РБК-Украина». По данным издания, на месте работают средства противовоздушной обороны.
РИА Новости сообщает о ряде взрывов в украинской столице. В городе действует воздушная тревога.
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