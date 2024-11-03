В Киеве прогремели мощные взрывы

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Украинские источники сообщают о мощном взрыве в Киеве (фото из архива)
Украинские источники сообщают о мощном взрыве в Киеве (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мощный врыв прогремел в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.

«В Киеве раздался взрыв», — пишет «РБК-Украина». По данным издания, на месте работают средства противовоздушной обороны.

РИА Новости сообщает о ряде взрывов в украинской столице. В городе действует воздушная тревога.

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Мощный врыв прогремел в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ. «В Киеве раздался взрыв», — пишет «РБК-Украина». По данным издания, на месте работают средства противовоздушной обороны. РИА Новости сообщает о ряде взрывов в украинской столице. В городе действует воздушная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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