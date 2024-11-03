Медведев предрек смерть Трампу

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Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах должен будет выполнять все правила и продолжать поддерживать конфликт на Украине, а иначе его постигнет судьба убитого главы Штатов Джона Кеннеди. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 

«Подуставший Трамп ... также будет вынужден соблюдать все системные правила. [Конфликт на Украине] ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK [Джоном Фицджеральдом Кеннеди]», — сообщил Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Зампред также назвал банальностями фразы Трампа о сделке и бывших хороших отношениях с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявлял, что в случае своей победы на выборах в президенты США, которые пройдут 5 ноября, он найдет хорошее решение конфликта между Россией и Украиной. По его словам, если бы он был президентом, то СВО бы даже не началась.

Также кандидат в президенты отметил, что всегда «хорошо ладил» с российским лидером, будучи главой Штатов. «Владимир [Путин] — сильный человек, но у нас было взаимопонимание, и мы хорошо ладили!» — сообщил Трамп в своей книге «Спасти Америку».

Основные кандидаты предвыборной гонки тратят большие суммы своих спонсоров. Сколько израсходовали Камала Харрис и Дональд Трамп на рекламу и кто дает им деньги, рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах должен будет выполнять все правила и продолжать поддерживать конфликт на Украине, а иначе его постигнет судьба убитого главы Штатов Джона Кеннеди. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.  «Подуставший Трамп ... также будет вынужден соблюдать все системные правила. [Конфликт на Украине] ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK [Джоном Фицджеральдом Кеннеди]», — сообщил Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Зампред также назвал банальностями фразы Трампа о сделке и бывших хороших отношениях с главой РФ Владимиром Путиным. Ранее Трамп заявлял, что в случае своей победы на выборах в президенты США, которые пройдут 5 ноября, он найдет хорошее решение конфликта между Россией и Украиной. По его словам, если бы он был президентом, то СВО бы даже не началась. Также кандидат в президенты отметил, что всегда «хорошо ладил» с российским лидером, будучи главой Штатов. «Владимир [Путин] — сильный человек, но у нас было взаимопонимание, и мы хорошо ладили!» — сообщил Трамп в своей книге «Спасти Америку». Основные кандидаты предвыборной гонки тратят большие суммы своих спонсоров. Сколько израсходовали Камала Харрис и Дональд Трамп на рекламу и кто дает им деньги, рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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