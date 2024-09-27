Трамп пообещал найти хорошее решение конфликта на Украине для России и Киева

27 сентября 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Трамп встретился с Зеленским 27 сентября Фото: Official White House / Andrea Hanks Кандидат на пост президента США Дональд Трамп найдет хорошее решение конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщила газета The Guardian. «Я думаю, что, если мы победим, мы очень быстро решим эту проблему», — передает The Guardian слова Трампа на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Издание поясняет, что экс-президент США найдет решение военного конфликта России и Украины в случае своей победы на выборах. Ранее CNN сообщил, что Зеленский остался в США ради встречи с Трампом. Украинский лидер сказал Трампу в послании, что всегда высказывался о нем почтительно и убежден, что им нужно установить контакт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп найдет хорошее решение конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщила газета The Guardian. «Я думаю, что, если мы победим, мы очень быстро решим эту проблему», — передает The Guardian слова Трампа на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Издание поясняет, что экс-президент США найдет решение военного конфликта России и Украины в случае своей победы на выборах. Ранее CNN сообщил, что Зеленский остался в США ради встречи с Трампом. Украинский лидер сказал Трампу в послании, что всегда высказывался о нем почтительно и убежден, что им нужно установить контакт.