Трамп пообещал найти хорошее решение конфликта на Украине для России и Киева

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Трамп встретился с Зеленским 27 сентября Фото:

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп найдет хорошее решение конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Я думаю, что, если мы победим, мы очень быстро решим эту проблему», — передает The Guardian слова Трампа на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Издание поясняет, что экс-президент США найдет решение военного конфликта России и Украины в случае своей победы на выборах.

Ранее CNN сообщил, что Зеленский остался в США ради встречи с Трампом. Украинский лидер сказал Трампу в послании, что всегда высказывался о нем почтительно и убежден, что им нужно установить контакт.

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Кандидат на пост президента США Дональд Трамп найдет хорошее решение конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщила газета The Guardian. «Я думаю, что, если мы победим, мы очень быстро решим эту проблему», — передает The Guardian слова Трампа на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Издание поясняет, что экс-президент США найдет решение военного конфликта России и Украины в случае своей победы на выборах. Ранее CNN сообщил, что Зеленский остался в США ради встречи с Трампом. Украинский лидер сказал Трампу в послании, что всегда высказывался о нем почтительно и убежден, что им нужно установить контакт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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