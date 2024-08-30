Трамп заявил, что хорошо ладил с Путиным

30 августа 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что имел хорошие отношения с Путиным будучи главой США, передает NBC News Фото: Официальный сайт Президента РФ Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что всегда «хорошо ладил» с российским лидером Владимиром Путиным, будучи на посту президента. Об этом говорится в книге политика «Спасти Америку», которая выйдет в продажу 3 сентября. «Владимир [Путин] — сильный человек, но у нас было взаимопонимание, и мы хорошо ладили!» — передает телеканал NBC News цитату из книги. Трамп также добавил, что Россия бы ни при каких условиях не начала спецоперацию на Украине, если бы он занимал должность президента США в тот момент. Выборы президента США пройдут в ноябре. На пост главы страны претендуют Дональд Трамп и Камала Харрис, которая заменила в предвыборной гонке нынешнего президента Штатов Джо Байдена. Ранее Трамп поделился надеждами на восстановление отношений с Путиным. Он заявил, что, в случае победы на выборах, попытается наладить «очень хорошие» отношения с президентом РФ. Кроме того, Трамп также подчеркнул, что считает Путина хорошим переговорщиком, а конфликт на Украине, по его мнению, начался из-за «глупости» действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что всегда «хорошо ладил» с российским лидером Владимиром Путиным, будучи на посту президента. Об этом говорится в книге политика «Спасти Америку», которая выйдет в продажу 3 сентября. «Владимир [Путин] — сильный человек, но у нас было взаимопонимание, и мы хорошо ладили!» — передает телеканал NBC News цитату из книги. Трамп также добавил, что Россия бы ни при каких условиях не начала спецоперацию на Украине, если бы он занимал должность президента США в тот момент. Выборы президента США пройдут в ноябре. На пост главы страны претендуют Дональд Трамп и Камала Харрис, которая заменила в предвыборной гонке нынешнего президента Штатов Джо Байдена. Ранее Трамп поделился надеждами на восстановление отношений с Путиным. Он заявил, что, в случае победы на выборах, попытается наладить «очень хорошие» отношения с президентом РФ. Кроме того, Трамп также подчеркнул, что считает Путина хорошим переговорщиком, а конфликт на Украине, по его мнению, начался из-за «глупости» действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.