В Кургане 75-летняя женщина с деменцией ушла от магазина и пропала. Об этом сообщили в соцсетях.
«Помогите найти человека. Пропала женщина, ушла от магазина „Пятерочка“ в районе улиц Карла Маркса и Савельева. Болеет деменцией, ей 75 лет», — сообщила Оксана Теплоухова в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Местонахождение пенсионерки неизвестно со 2 ноября 2024 года. В паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что женщина была одета в темно-синие куртку и джинсы, черные сапоги и белую шапку. Приметы: рост 155 сантиметров, светло-русые с проседью волосы, карие глаза и нормальное телосложение.
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В Кургане 75-летняя женщина с деменцией ушла от магазина и пропала. Об этом сообщили в соцсетях. «Помогите найти человека. Пропала женщина, ушла от магазина „Пятерочка“ в районе улиц Карла Маркса и Савельева. Болеет деменцией, ей 75 лет», — сообщила Оксана Теплоухова в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». Местонахождение пенсионерки неизвестно со 2 ноября 2024 года. В паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что женщина была одета в темно-синие куртку и джинсы, черные сапоги и белую шапку. Приметы: рост 155 сантиметров, светло-русые с проседью волосы, карие глаза и нормальное телосложение.