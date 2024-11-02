02 ноября 2024

В Кургане пропала женщина с деменцией. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, пенсионерка, старушка, бабушка, трость в руке
Пенсионерке требуется медицинская помощь Фото:

В Кургане 75-летняя женщина с деменцией ушла от магазина и пропала. Об этом сообщили в соцсетях.

«Помогите найти человека. Пропала женщина, ушла от магазина „Пятерочка“ в районе улиц Карла Маркса и Савельева. Болеет деменцией, ей 75 лет», — сообщила Оксана Теплоухова в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение пенсионерки неизвестно со 2 ноября 2024 года. В паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что женщина была одета в темно-синие куртку и джинсы, черные сапоги и белую шапку. Приметы: рост 155 сантиметров, светло-русые с проседью волосы, карие глаза и нормальное телосложение.

Пенсионерка пропала 2 ноября
Пенсионерка пропала 2 ноября
Фото:

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В Кургане 75-летняя женщина с деменцией ушла от магазина и пропала. Об этом сообщили в соцсетях. «Помогите найти человека. Пропала женщина, ушла от магазина „Пятерочка“ в районе улиц Карла Маркса и Савельева. Болеет деменцией, ей 75 лет», — сообщила Оксана Теплоухова в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». Местонахождение пенсионерки неизвестно со 2 ноября 2024 года. В паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что женщина была одета в темно-синие куртку и джинсы, черные сапоги и белую шапку. Приметы: рост 155 сантиметров, светло-русые с проседью волосы, карие глаза и нормальное телосложение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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