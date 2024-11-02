02 ноября 2024

В Курганской области поезд сошел с рельсов

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Замена рельсового полотна на Свердловском проспекте. Челябинск, рельсы, шпалы, ремонт дороги, свердловский проспект, железная дорога
Движение других поездов не было задержано (архивное фото) Фото:

В Курганской области на территории путевой машинной станции произошел сход рельсовой тележки в составе рабочего поезда. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Вечером 2 ноября на территории путевой машинной станции Южно-Уральской железной дороги произошел сход рельсовой тележки в составе рабочего поезда. Пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Задержек движения железнодорожного транспорта не было. Курганская транспортная прокуратура организована проверку.

Сообщалось, что в Каргапольском округе Курганской области сошел с рельсов тепловоз с пятью цистернами. В них находился газовый конденсат.

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В Курганской области на территории путевой машинной станции произошел сход рельсовой тележки в составе рабочего поезда. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «Вечером 2 ноября на территории путевой машинной станции Южно-Уральской железной дороги произошел сход рельсовой тележки в составе рабочего поезда. Пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале ведомства. Задержек движения железнодорожного транспорта не было. Курганская транспортная прокуратура организована проверку. Сообщалось, что в Каргапольском округе Курганской области сошел с рельсов тепловоз с пятью цистернами. В них находился газовый конденсат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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