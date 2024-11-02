В Курганской области поезд сошел с рельсов

В Курганской области на территории путевой машинной станции произошел сход рельсовой тележки в составе рабочего поезда. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«Вечером 2 ноября на территории путевой машинной станции Южно-Уральской железной дороги произошел сход рельсовой тележки в составе рабочего поезда. Пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Задержек движения железнодорожного транспорта не было. Курганская транспортная прокуратура организована проверку.
Сообщалось, что в Каргапольском округе Курганской области сошел с рельсов тепловоз с пятью цистернами. В них находился газовый конденсат.
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В Курганской области на территории путевой машинной станции произошел сход рельсовой тележки в составе рабочего поезда. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «Вечером 2 ноября на территории путевой машинной станции Южно-Уральской железной дороги произошел сход рельсовой тележки в составе рабочего поезда. Пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале ведомства. Задержек движения железнодорожного транспорта не было. Курганская транспортная прокуратура организована проверку. Сообщалось, что в Каргапольском округе Курганской области сошел с рельсов тепловоз с пятью цистернами. В них находился газовый конденсат.