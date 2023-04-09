09 апреля 2023
08 апреля 2023

В Курганской области с рельсов сошел тепловоз с цистернами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, тепловоз, маневровый локомотив, поезд, товорняк, чмэ3
Следователи выясняют причины инцидента с тепловозом в Курганской области (архивное фото) Фото:

В Курганской области на станции в Каргапольском округе с рельсов сошел тепловоз с пятью цистернами. В них находился газовый конденсат. Информация о происшествии опубликована в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«На станции Кособродск 10 апреля при подаче пяти вагонов допущен маневрового тепловоза ЧБ3-3538. В вагонах находится груз, состоящий из пяти цистерн с газовым конденсатом. Развала, повреждений нет», — указано в сообщении ведомства. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства и причины случившегося. Курганская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в ходе отцепки 12 вагонов произошел сход железнодорожной платформы грузового поезда. В мае 2021 года три вагона сошли с рельсов из-за гнилых шпал.

На станции в Каргапольском округе тепловоз сошел с рельсов: фото
На станции Кособродск в Курганской области с рельсов сошел тепловоз
Фото:
На станции в Каргапольском округе тепловоз сошел с рельсов: фото
На месте происшествия работают следователи
Фото:

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В Курганской области на станции в Каргапольском округе с рельсов сошел тепловоз с пятью цистернами. В них находился газовый конденсат. Информация о происшествии опубликована в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «На станции Кособродск 10 апреля при подаче пяти вагонов допущен маневрового тепловоза ЧБ3-3538. В вагонах находится груз, состоящий из пяти цистерн с газовым конденсатом. Развала, повреждений нет», — указано в сообщении ведомства. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства и причины случившегося. Курганская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в ходе отцепки 12 вагонов произошел сход железнодорожной платформы грузового поезда. В мае 2021 года три вагона сошли с рельсов из-за гнилых шпал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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