Следователи выясняют причины инцидента с тепловозом в Курганской области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на станции в Каргапольском округе с рельсов сошел тепловоз с пятью цистернами. В них находился газовый конденсат. Информация о происшествии опубликована в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«На станции Кособродск 10 апреля при подаче пяти вагонов допущен маневрового тепловоза ЧБ3-3538. В вагонах находится груз, состоящий из пяти цистерн с газовым конденсатом. Развала, повреждений нет», — указано в сообщении ведомства. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства и причины случившегося. Курганская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в ходе отцепки 12 вагонов произошел сход железнодорожной платформы грузового поезда. В мае 2021 года три вагона сошли с рельсов из-за гнилых шпал.

На станции Кособродск в Курганской области с рельсов сошел тепловоз Фото: telagram-канал Уральской транспортной прокуратуры