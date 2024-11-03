Экс-подполковник СБУ допустил причастность брянской ДРГ ВСУ к трагедии в «Крокусе»

Экс-подполковник СБУ: брянская ДРГ ВСУ может быть связана с терактом в «Крокусе»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вторгшаяся в Брянскую область ДРГ ВСУ может быть связана с трагедией в "Крокус сити холле"
Вторгшаяся в Брянскую область ДРГ ВСУ может быть связана с трагедией в "Крокус сити холле" Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вторгшаяся в Брянскую область украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) могла быть связана с подготовкой «зеленого коридора» для террористов, атаковавших «Крокус сити холл» в Москве в марте 2024 года. Об этом сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

«Можно вообще протянуть логическую цепочку к трагедии в „Крокусе“. Потому что если помните, то вот эти ублюдки пытались отходить как раз в направлении Брянской области. И тогда четко была информация, что несколько украинских групп спецназа готовили им зеленый коридор отхода на территорию Украины. Вот это (вторжение ДРГ в Брянскую область — прим. ред. URA.RU) может быть отголосками тех событий. Как раз они тогда как-то примерялись к этому театру военных действий, к новому региону», — отметил Прозоров в беседе с РИА Новости.

По словам Прозорова, действия украинской ДРГ могут указывать на продолжение использования Брянской области как стратегического направления для отхода и перегруппировки боевиков. Экс-подполковник подчеркнул значимость данной информации для понимания текущих военных действий и возможной подготовки к новым провокациям.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе вооруженная группа лиц пыталась пересечь госграницу. Попытка нарушения границы была пресечена, противник подвергся огневому удару.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вторгшаяся в Брянскую область украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) могла быть связана с подготовкой «зеленого коридора» для террористов, атаковавших «Крокус сити холл» в Москве в марте 2024 года. Об этом сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. «Можно вообще протянуть логическую цепочку к трагедии в „Крокусе“. Потому что если помните, то вот эти ублюдки пытались отходить как раз в направлении Брянской области. И тогда четко была информация, что несколько украинских групп спецназа готовили им зеленый коридор отхода на территорию Украины. Вот это (вторжение ДРГ в Брянскую область — прим. ред. URA.RU) может быть отголосками тех событий. Как раз они тогда как-то примерялись к этому театру военных действий, к новому региону», — отметил Прозоров в беседе с РИА Новости. По словам Прозорова, действия украинской ДРГ могут указывать на продолжение использования Брянской области как стратегического направления для отхода и перегруппировки боевиков. Экс-подполковник подчеркнул значимость данной информации для понимания текущих военных действий и возможной подготовки к новым провокациям. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе вооруженная группа лиц пыталась пересечь госграницу. Попытка нарушения границы была пресечена, противник подвергся огневому удару.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...