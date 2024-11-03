Экс-подполковник СБУ допустил причастность брянской ДРГ ВСУ к трагедии в «Крокусе»

Вторгшаяся в Брянскую область украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) могла быть связана с подготовкой «зеленого коридора» для террористов, атаковавших «Крокус сити холл» в Москве в марте 2024 года. Об этом сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
«Можно вообще протянуть логическую цепочку к трагедии в „Крокусе“. Потому что если помните, то вот эти ублюдки пытались отходить как раз в направлении Брянской области. И тогда четко была информация, что несколько украинских групп спецназа готовили им зеленый коридор отхода на территорию Украины. Вот это (вторжение ДРГ в Брянскую область — прим. ред. URA.RU) может быть отголосками тех событий. Как раз они тогда как-то примерялись к этому театру военных действий, к новому региону», — отметил Прозоров в беседе с РИА Новости.
По словам Прозорова, действия украинской ДРГ могут указывать на продолжение использования Брянской области как стратегического направления для отхода и перегруппировки боевиков. Экс-подполковник подчеркнул значимость данной информации для понимания текущих военных действий и возможной подготовки к новым провокациям.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе вооруженная группа лиц пыталась пересечь госграницу. Попытка нарушения границы была пресечена, противник подвергся огневому удару.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.