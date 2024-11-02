02 ноября 2024

Энергетики Пермского филиала «Россети Урал» устраняют последствия непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Энергетики отправили персонал на помощь Березниковским электросетям
Энергетики отправили персонал на помощь Березниковским электросетям Фото:

Энергетики филиала «Россети Урал» устраняют неполадки в электросетях Пермского края. В течение суток произошли ливни и снегопады, сопровождаемые шквалистым ветром, которые привели к обрывам электросетей в ряде населенных пунктов. 

«Удары непогоды отразились на работе энергосистемы в северной части Пермского края. В эпицентре оказались Березниковский, Солимкамский, Косинский и часть Красновишерского округов. Отмечены сбои в Губахинском, Ильинском и Добрянском округах. Энергетики Березниковских электросетей филиала „Пермэнерго“ незамедлительно включились в проведение восстановительных мероприятий», — сообщается на официальном сайте «Россети Урал».

В проведении аварийно-восстановительных работ в Пермском крае было задействовано 56 бригад «Пермэнерго». В их составе — 180 человек и более 70 единиц техники. Энергетики произвели перегруппировку сил и отправили персонал на помощь Березниковским электросетям.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за неблагоприятных погодных условий вечером 2 ноября в Березниках Пермского края произошли обрывы на сетях электроснабжения. В результате жилые дома и социальные объекты города остались без воды.

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Энергетики филиала «Россети Урал» устраняют неполадки в электросетях Пермского края. В течение суток произошли ливни и снегопады, сопровождаемые шквалистым ветром, которые привели к обрывам электросетей в ряде населенных пунктов.  «Удары непогоды отразились на работе энергосистемы в северной части Пермского края. В эпицентре оказались Березниковский, Солимкамский, Косинский и часть Красновишерского округов. Отмечены сбои в Губахинском, Ильинском и Добрянском округах. Энергетики Березниковских электросетей филиала „Пермэнерго“ незамедлительно включились в проведение восстановительных мероприятий», — сообщается на официальном сайте «Россети Урал». В проведении аварийно-восстановительных работ в Пермском крае было задействовано 56 бригад «Пермэнерго». В их составе — 180 человек и более 70 единиц техники. Энергетики произвели перегруппировку сил и отправили персонал на помощь Березниковским электросетям. Ранее URA.RU сообщало, что из-за неблагоприятных погодных условий вечером 2 ноября в Березниках Пермского края произошли обрывы на сетях электроснабжения. В результате жилые дома и социальные объекты города остались без воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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