Энергетики Пермского филиала «Россети Урал» устраняют последствия непогоды

Энергетики филиала «Россети Урал» устраняют неполадки в электросетях Пермского края. В течение суток произошли ливни и снегопады, сопровождаемые шквалистым ветром, которые привели к обрывам электросетей в ряде населенных пунктов.
«Удары непогоды отразились на работе энергосистемы в северной части Пермского края. В эпицентре оказались Березниковский, Солимкамский, Косинский и часть Красновишерского округов. Отмечены сбои в Губахинском, Ильинском и Добрянском округах. Энергетики Березниковских электросетей филиала „Пермэнерго“ незамедлительно включились в проведение восстановительных мероприятий», — сообщается на официальном сайте «Россети Урал».
В проведении аварийно-восстановительных работ в Пермском крае было задействовано 56 бригад «Пермэнерго». В их составе — 180 человек и более 70 единиц техники. Энергетики произвели перегруппировку сил и отправили персонал на помощь Березниковским электросетям.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за неблагоприятных погодных условий вечером 2 ноября в Березниках Пермского края произошли обрывы на сетях электроснабжения. В результате жилые дома и социальные объекты города остались без воды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!