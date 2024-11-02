Жители Березников остались без воды из-за аварии на сетях электроснабжения

Аварийное отключение водоснабжения произошло в Березниках Пермского края из-за плохой погоды. Без воды остались многоквартирные дома и социальные объекты в разных районах города. Протяженность поврежденных участков составила до 10 км, сообщил глава Березников Александр Казаченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Отсутствие электроэнергии привело к остановке водозабора „Извер“. Не в полную силу работает „Усолка“. Неполадки устраняются», — добавил мэр города.
Вечером 2 ноября в Березниках произошли обрывы на сетях электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Без электричества остались несколько населенных пунктов. Над устранением аварии работают шесть бригад ОРЭС и МРСК.
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