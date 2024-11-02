02 ноября 2024

Жители Березников остались без воды из-за аварии на сетях электроснабжения

© Служба новостей «URA.RU»
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Без воды остались многоквартирные дома и социальные объекты
Без воды остались многоквартирные дома и социальные объекты Фото:

Аварийное отключение водоснабжения произошло в Березниках Пермского края из-за плохой погоды. Без воды остались многоквартирные дома и социальные объекты в разных районах города. Протяженность поврежденных участков составила до 10 км, сообщил глава Березников Александр Казаченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Отсутствие электроэнергии привело к остановке водозабора „Извер“. Не в полную силу работает „Усолка“. Неполадки устраняются», — добавил мэр города.

Вечером 2 ноября в Березниках произошли обрывы на сетях электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Без электричества остались несколько населенных пунктов. Над устранением аварии работают шесть бригад ОРЭС и МРСК.

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Аварийное отключение водоснабжения произошло в Березниках Пермского края из-за плохой погоды. Без воды остались многоквартирные дома и социальные объекты в разных районах города. Протяженность поврежденных участков составила до 10 км, сообщил глава Березников Александр Казаченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Отсутствие электроэнергии привело к остановке водозабора „Извер“. Не в полную силу работает „Усолка“. Неполадки устраняются», — добавил мэр города. Вечером 2 ноября в Березниках произошли обрывы на сетях электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Без электричества остались несколько населенных пунктов. Над устранением аварии работают шесть бригад ОРЭС и МРСК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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