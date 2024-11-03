Медведев похвалил технику Apple

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил продукцию американской компании Apple как качественную технику. Но при этом он подчеркнул, что она служит интересам США.
«Действительно, Apple, как и ряд других мировых образцов в области цифровых гаджетов — можно и Samsung вспомнить, и ряд других представителей китайских производителей, которые тоже уже вышли на уровень, — это хорошая, очень добротная техника. И Apple хорошая техника», — заявил Медведев в беседе с RT.
Зампред подчеркнул, что, несмотря на высокое качество продукции, необходимо помнить о ее прямой связи с интересами США. Это заявление подчеркивает необходимость осознавать потенциальные риски при использовании иностранной техники в контексте нацбезопасности.
Ранее комитет Госдумы по промышленности и торговле выдвинул предложение о введении дополнительных таможенных пошлин и сборов на продукцию компании Apple на территории России. Это мера предложена в случае, если американский технологический гигант не предоставит возможность предустановки российских приложений на свои устройства.
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