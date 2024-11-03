Медведев похвалил технику Apple

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Дмитрий Медведев назвал продукцию Apple хорошей техникой
Дмитрий Медведев назвал продукцию Apple хорошей техникой Фото:

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил продукцию американской компании Apple как качественную технику. Но при этом он подчеркнул, что она служит интересам США.

«Действительно, Apple, как и ряд других мировых образцов в области цифровых гаджетов — можно и Samsung вспомнить, и ряд других представителей китайских производителей, которые тоже уже вышли на уровень, — это хорошая, очень добротная техника. И Apple хорошая техника», — заявил Медведев в беседе с RT.

Зампред подчеркнул, что, несмотря на высокое качество продукции, необходимо помнить о ее прямой связи с интересами США. Это заявление подчеркивает необходимость осознавать потенциальные риски при использовании иностранной техники в контексте нацбезопасности.

Ранее комитет Госдумы по промышленности и торговле выдвинул предложение о введении дополнительных таможенных пошлин и сборов на продукцию компании Apple на территории России. Это мера предложена в случае, если американский технологический гигант не предоставит возможность предустановки российских приложений на свои устройства.

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил продукцию американской компании Apple как качественную технику. Но при этом он подчеркнул, что она служит интересам США. «Действительно, Apple, как и ряд других мировых образцов в области цифровых гаджетов — можно и Samsung вспомнить, и ряд других представителей китайских производителей, которые тоже уже вышли на уровень, — это хорошая, очень добротная техника. И Apple хорошая техника», — заявил Медведев в беседе с RT. Зампред подчеркнул, что, несмотря на высокое качество продукции, необходимо помнить о ее прямой связи с интересами США. Это заявление подчеркивает необходимость осознавать потенциальные риски при использовании иностранной техники в контексте нацбезопасности. Ранее комитет Госдумы по промышленности и торговле выдвинул предложение о введении дополнительных таможенных пошлин и сборов на продукцию компании Apple на территории России. Это мера предложена в случае, если американский технологический гигант не предоставит возможность предустановки российских приложений на свои устройства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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