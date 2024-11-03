Вопрос о Херсоне попал в Большой этнографический диктант. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Херсона. Херсон, набережная, херсон, памятник фрегат
Херсон исторически всегда был русским городом Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Вопрос о Херсоне вошел в общий список заданий Большого этнографического диктанта, который сейчас проводится в регионах России и доступен онлайн на трех языках — русском, английской, испанском — для всех стран.

«Как с древнегреческого переводится название города Херсон? Варианты ответа: полуостров, крепость, торг, перекрестье путей или морская гавань», — это вопрос под номером три в списке основных в Большом этнографическом диктанте. В основные задания входят общие для всех темы, а «переменная» часть вопросов разнится в зависимости от того, в каком регионе россияне пишут диктант.

Инициатором вопроса о Херсоне стала Алена Давыдова, сотрудник Министерства образования Херсонской области. «Третий вопрос большого этнографического диктанта касается истории нашего края — Херсонской области. Инициатива внести его в диктант была моя. Он поможет вспомнить о том, что город Херсон и Херсонская область исторически были российскими. Сейчас это очень важно для нас, херсонцев. Это актуальная история, мы ее переживаем. Потому и выступили за то, чтобы вопрос был включен в Большой этнографический диктант», — рассказала URA.RU Алена Давыдова.

В пояснениях к третьему вопросу рассказывается история Херсона, когда и зачем он был создан, кто присвоил это имя городу-порту и кто из русских флотоводцев способствовал быстрому строительству порта и флота. Эту информацию можно узнать при просмотре правильных ответов после прохождения диктанта.

Большой этнографический диктант проводится в России уже семь лет. Акция охватывает всю страну и выходит за ее пределы. В этом году ответить на вопросы об истории государства и обычаях его народов можно до 8 ноября. Тест состоит из 30 вопросов. Для ответов на них дается 45 минут. Максимум, который смогут получить участники за выполнение всех заданий, — 100 баллов.

Вопрос о Херсоне под номером три в списке основных в Большом этнографическом диктанте
Вопрос о Херсоне под номером три в списке основных в Большом этнографическом диктанте

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вопрос о Херсоне вошел в общий список заданий Большого этнографического диктанта, который сейчас проводится в регионах России и доступен онлайн на трех языках — русском, английской, испанском — для всех стран. «Как с древнегреческого переводится название города Херсон? Варианты ответа: полуостров, крепость, торг, перекрестье путей или морская гавань», — это вопрос под номером три в списке основных в Большом этнографическом диктанте. В основные задания входят общие для всех темы, а «переменная» часть вопросов разнится в зависимости от того, в каком регионе россияне пишут диктант. Инициатором вопроса о Херсоне стала Алена Давыдова, сотрудник Министерства образования Херсонской области. «Третий вопрос большого этнографического диктанта касается истории нашего края — Херсонской области. Инициатива внести его в диктант была моя. Он поможет вспомнить о том, что город Херсон и Херсонская область исторически были российскими. Сейчас это очень важно для нас, херсонцев. Это актуальная история, мы ее переживаем. Потому и выступили за то, чтобы вопрос был включен в Большой этнографический диктант», — рассказала URA.RU Алена Давыдова. В пояснениях к третьему вопросу рассказывается история Херсона, когда и зачем он был создан, кто присвоил это имя городу-порту и кто из русских флотоводцев способствовал быстрому строительству порта и флота. Эту информацию можно узнать при просмотре правильных ответов после прохождения диктанта. Большой этнографический диктант проводится в России уже семь лет. Акция охватывает всю страну и выходит за ее пределы. В этом году ответить на вопросы об истории государства и обычаях его народов можно до 8 ноября. Тест состоит из 30 вопросов. Для ответов на них дается 45 минут. Максимум, который смогут получить участники за выполнение всех заданий, — 100 баллов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...