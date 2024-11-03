Вопрос о Херсоне попал в Большой этнографический диктант. Скрин

03 ноября 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Херсон исторически всегда был русским городом Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Вопрос о Херсоне вошел в общий список заданий Большого этнографического диктанта , который сейчас проводится в регионах России и доступен онлайн на трех языках — русском, английской, испанском — для всех стран. «Как с древнегреческого переводится название города Херсон? Варианты ответа: полуостров, крепость, торг, перекрестье путей или морская гавань», — это вопрос под номером три в списке основных в Большом этнографическом диктанте. В основные задания входят общие для всех темы, а «переменная» часть вопросов разнится в зависимости от того, в каком регионе россияне пишут диктант. Инициатором вопроса о Херсоне стала Алена Давыдова, сотрудник Министерства образования Херсонской области. «Третий вопрос большого этнографического диктанта касается истории нашего края — Херсонской области. Инициатива внести его в диктант была моя. Он поможет вспомнить о том, что город Херсон и Херсонская область исторически были российскими. Сейчас это очень важно для нас, херсонцев. Это актуальная история, мы ее переживаем. Потому и выступили за то, чтобы вопрос был включен в Большой этнографический диктант», — рассказала URA.RU Алена Давыдова. В пояснениях к третьему вопросу рассказывается история Херсона, когда и зачем он был создан, кто присвоил это имя городу-порту и кто из русских флотоводцев способствовал быстрому строительству порта и флота. Эту информацию можно узнать при просмотре правильных ответов после прохождения диктанта. Большой этнографический диктант проводится в России уже семь лет. Акция охватывает всю страну и выходит за ее пределы. В этом году ответить на вопросы об истории государства и обычаях его народов можно до 8 ноября. Тест состоит из 30 вопросов. Для ответов на них дается 45 минут. Максимум, который смогут получить участники за выполнение всех заданий, — 100 баллов. Вопрос о Херсоне под номером три в списке основных в Большом этнографическом диктанте Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вопрос о Херсоне вошел в общий список заданий Большого этнографического диктанта, который сейчас проводится в регионах России и доступен онлайн на трех языках — русском, английской, испанском — для всех стран. «Как с древнегреческого переводится название города Херсон? Варианты ответа: полуостров, крепость, торг, перекрестье путей или морская гавань», — это вопрос под номером три в списке основных в Большом этнографическом диктанте. В основные задания входят общие для всех темы, а «переменная» часть вопросов разнится в зависимости от того, в каком регионе россияне пишут диктант. Инициатором вопроса о Херсоне стала Алена Давыдова, сотрудник Министерства образования Херсонской области. «Третий вопрос большого этнографического диктанта касается истории нашего края — Херсонской области. Инициатива внести его в диктант была моя. Он поможет вспомнить о том, что город Херсон и Херсонская область исторически были российскими. Сейчас это очень важно для нас, херсонцев. Это актуальная история, мы ее переживаем. Потому и выступили за то, чтобы вопрос был включен в Большой этнографический диктант», — рассказала URA.RU Алена Давыдова. В пояснениях к третьему вопросу рассказывается история Херсона, когда и зачем он был создан, кто присвоил это имя городу-порту и кто из русских флотоводцев способствовал быстрому строительству порта и флота. Эту информацию можно узнать при просмотре правильных ответов после прохождения диктанта. Большой этнографический диктант проводится в России уже семь лет. Акция охватывает всю страну и выходит за ее пределы. В этом году ответить на вопросы об истории государства и обычаях его народов можно до 8 ноября. Тест состоит из 30 вопросов. Для ответов на них дается 45 минут. Максимум, который смогут получить участники за выполнение всех заданий, — 100 баллов.