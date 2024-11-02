Развернувшаяся фура перекрыла Пермский тракт, проезд заблокирован

На 276-м километре Пермского тракта в Свердловской области из-за гололеда развернуло фуру, она полностью заблокировала проезд. Сейчас движение по одной из полос восстановили. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 (276-й километр) произошло ДТП. Движение полностью перекрыто в направлении Перми! Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — следует из сообщения.
Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции региона. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!