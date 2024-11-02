Происшествия ДТП Развернувшаяся фура перекрыла Пермский тракт, проезд заблокирован 03 ноября 2024 в 13:50 Размер текста - 17 + По одной из полос запустили движение (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 276-м километре Пермского тракта в Свердловской области из-за гололеда развернуло фуру, она полностью заблокировала проезд. Сейчас движение по одной из полос восстановили. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 (276-й километр) произошло ДТП. Движение полностью перекрыто в направлении Перми! Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — следует из сообщения. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции региона. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На 276-м километре Пермского тракта в Свердловской области из-за гололеда развернуло фуру, она полностью заблокировала проезд. Сейчас движение по одной из полос восстановили. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 (276-й километр) произошло ДТП. Движение полностью перекрыто в направлении Перми! Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — следует из сообщения. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции региона. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям