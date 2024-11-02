02 ноября 2024

Развернувшаяся фура перекрыла Пермский тракт, проезд заблокирован

© Служба новостей «URA.RU»
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По одной из полос запустили движение (архивное фото) Фото:

На 276-м километре Пермского тракта в Свердловской области из-за гололеда развернуло фуру, она полностью заблокировала проезд. Сейчас движение по одной из полос восстановили. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 (276-й километр) произошло ДТП. Движение полностью перекрыто в направлении Перми! Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — следует из сообщения.

Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции региона. На момент публикации ответ не поступил.

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На 276-м километре Пермского тракта в Свердловской области из-за гололеда развернуло фуру, она полностью заблокировала проезд. Сейчас движение по одной из полос восстановили. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 (276-й километр) произошло ДТП. Движение полностью перекрыто в направлении Перми! Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — следует из сообщения. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции региона. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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