МЧС предупреждает пермяков об ухудшении погоды

В Пермском крае ожидается ухудшение погоды: порывы ветра, сильный снег и гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона со ссылкой на Пермский ЦГМС.
«По данным Пермского ЦГМС, 4 ноября ночью по востоку края прогнозируется сильный снег. В отдельных районах — гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ночью порывы ветра до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует избегать нахождение рядом с деревьями, линиями электропередачи и плохо закрепленными конструкциями. Водителей призвали соблюдать скоростной режим, а пешеходов — быть осторожными при переходе проезжей части.
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