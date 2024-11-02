02 ноября 2024

МЧС предупреждает пермяков об ухудшении погоды

В Пермском крае 4 ноября ожидаются сильный снег и гололед
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае ожидается гололедица
В Пермском крае ожидается гололедица Фото:

В Пермском крае ожидается ухудшение погоды: порывы ветра, сильный снег и гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона со ссылкой на Пермский ЦГМС.

«По данным Пермского ЦГМС, 4 ноября ночью по востоку края прогнозируется сильный снег. В отдельных районах — гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ночью порывы ветра до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует избегать нахождение рядом с деревьями, линиями электропередачи и плохо закрепленными конструкциями. Водителей призвали соблюдать скоростной режим, а пешеходов — быть осторожными при переходе проезжей части.

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В Пермском крае ожидается ухудшение погоды: порывы ветра, сильный снег и гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона со ссылкой на Пермский ЦГМС. «По данным Пермского ЦГМС, 4 ноября ночью по востоку края прогнозируется сильный снег. В отдельных районах — гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ночью порывы ветра до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении. Ведомство рекомендует избегать нахождение рядом с деревьями, линиями электропередачи и плохо закрепленными конструкциями. Водителей призвали соблюдать скоростной режим, а пешеходов — быть осторожными при переходе проезжей части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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