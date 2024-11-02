В Нижневартовске пропал пес, ставший новым Хатико

В ХМАО появился свой собственный «Хатико». Домашний спаниель в ошейнике целую неделю ждал своего хозяина у МФЦ Нижневартовска. За это время местные жители успели привыкнуть к нему дать кличку Бублик, однако сейчас пес пропал.
«После того как о псе Бублике узнали все, он внезапно исчез. Сотрудники МФЦ и жители до поздней ночи искали его по записям с домофонов, ходили по улицам с собаками, но пока безрезультатно. Неравнодушные проверили больницы, уточняли, поступал ли экстренный пациент, у которого остался питомец. Увы, тщетно», — выяснил telegram-канал Ural Mash.
Сейчас к волонтерам в поиски подключились и медики. Пса ищут два дня более 20 вартовчан.
Бублик завоевал любовь народа тем, что, даже спустя семь дней ожидания, все равно радостно подпрыгивал к людям, ища своего хозяина, но когда не находил — грустно возвращался на место. При этом, Бублик отказывался от еды и убегал, когда его пытались поймать.
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