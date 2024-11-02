02 ноября 2024

В Нижневартовске пропал пес, ставший новым Хатико

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО появился свой собственный «Хатико»
В ХМАО появился свой собственный «Хатико» Фото:

В ХМАО появился свой собственный «Хатико». Домашний спаниель в ошейнике целую неделю ждал своего хозяина у МФЦ Нижневартовска. За это время местные жители успели привыкнуть к нему дать кличку Бублик, однако сейчас пес пропал.

«После того как о псе Бублике узнали все, он внезапно исчез. Сотрудники МФЦ и жители до поздней ночи искали его по записям с домофонов, ходили по улицам с собаками, но пока безрезультатно. Неравнодушные проверили больницы, уточняли, поступал ли экстренный пациент, у которого остался питомец. Увы, тщетно», — выяснил telegram-канал Ural Mash.

Сейчас к волонтерам в поиски подключились и медики. Пса ищут два дня более 20 вартовчан.

Бублик завоевал любовь народа тем, что, даже спустя семь дней ожидания, все равно радостно подпрыгивал к людям, ища своего хозяина, но когда не находил — грустно возвращался на место. При этом, Бублик отказывался от еды и убегал, когда его пытались поймать.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО появился свой собственный «Хатико». Домашний спаниель в ошейнике целую неделю ждал своего хозяина у МФЦ Нижневартовска. За это время местные жители успели привыкнуть к нему дать кличку Бублик, однако сейчас пес пропал. «После того как о псе Бублике узнали все, он внезапно исчез. Сотрудники МФЦ и жители до поздней ночи искали его по записям с домофонов, ходили по улицам с собаками, но пока безрезультатно. Неравнодушные проверили больницы, уточняли, поступал ли экстренный пациент, у которого остался питомец. Увы, тщетно», — выяснил telegram-канал Ural Mash. Сейчас к волонтерам в поиски подключились и медики. Пса ищут два дня более 20 вартовчан. Бублик завоевал любовь народа тем, что, даже спустя семь дней ожидания, все равно радостно подпрыгивал к людям, ища своего хозяина, но когда не находил — грустно возвращался на место. При этом, Бублик отказывался от еды и убегал, когда его пытались поймать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...