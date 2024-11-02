В Екатеринбурге на улице Техническая, 149а из-за сильного ветра у дома отвалилась облицовка. Один из отлетевших кусков попал на машину и разбил стекло, сообщил очевидец в соцсетях.
«На технической, 149а ветер оборвал огромный кусок облицовки фасада. У одного из автомобилей во дворе куски пробили лобовое стекло», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
Владелица автомобиля дозвонилась застройщику, ей сказали, что возместят испорченное имущество. Компания посоветовала жителям дома не выходить не улицу. По фото видно, что куски утеплителя со штукатуркой валяются даже на трамвайных путях.
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