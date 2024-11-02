Центр Челябинска остался без воды из-за коммунальной аварии

Челябинские коммунальщики работают над устранением прорыва
Центр Челябинска остался 3 ноября без воды из-за коммунальной аварии. В 12:00 отключение произошло во многих домах Советского района.
«Жалобы на отсутствие воды поступают от жителей домов, проживающих на улицах Тимирязева, Российская, Плеханова, Свободы;, Евтеева, проспект Ленина и другие. По словам жителей, авария на водоводе произошла на Тимирязева, 19», — сообщает сайт «74.ру».
В УЖКХ Советского района подтвердили, что на месте прорыва ведутся сварочные работы. Сроки их завершения коммунальщики не назвали.
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