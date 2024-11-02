02 ноября 2024

Центр Челябинска остался без воды из-за коммунальной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские зарисовки. Салехард, трубы, затопление, овраг, яма с водой, ямал
Челябинские коммунальщики работают над устранением прорыва Фото:

Центр Челябинска остался 3 ноября без воды из-за коммунальной аварии. В 12:00 отключение произошло во многих домах Советского района.

«Жалобы на отсутствие воды поступают от жителей домов, проживающих на улицах Тимирязева, Российская, Плеханова, Свободы;, Евтеева, проспект Ленина и другие. По словам жителей, авария на водоводе произошла на Тимирязева, 19», — сообщает сайт «74.ру».

В УЖКХ Советского района подтвердили, что на месте прорыва ведутся сварочные работы. Сроки их завершения коммунальщики не назвали.

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Центр Челябинска остался 3 ноября без воды из-за коммунальной аварии. В 12:00 отключение произошло во многих домах Советского района. «Жалобы на отсутствие воды поступают от жителей домов, проживающих на улицах Тимирязева, Российская, Плеханова, Свободы;, Евтеева, проспект Ленина и другие. По словам жителей, авария на водоводе произошла на Тимирязева, 19», — сообщает сайт «74.ру». В УЖКХ Советского района подтвердили, что на месте прорыва ведутся сварочные работы. Сроки их завершения коммунальщики не назвали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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