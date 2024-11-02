02 ноября 2024

Гигантскую щуку поймал рыбак в центре Челябинска. Видео

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, подсачок
Челябинцы удивились поимке крупной рыбы Фото:

В центре Челябинска рыбак поймал гигантскую щуку в реке Миасс. Поимка трофейной рыбы произошла возле ТРК «Родник».

«Ничего себе, какой крокодил! Тяни ее на меляк! Вот это Миасс!» — комментируют рыбаки на видео, размещенном в группе «31TV| НОВОСТИ» в социальной сети в «ВКонтакте».

По словам рыбака, перед этим рыба пять раз срывалась у него с крючка. В итоге челябинец сумел выудить щуку и сделать с ней видео.

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В центре Челябинска рыбак поймал гигантскую щуку в реке Миасс. Поимка трофейной рыбы произошла возле ТРК «Родник». «Ничего себе, какой крокодил! Тяни ее на меляк! Вот это Миасс!» — комментируют рыбаки на видео, размещенном в группе «31TV| НОВОСТИ» в социальной сети в «ВКонтакте». По словам рыбака, перед этим рыба пять раз срывалась у него с крючка. В итоге челябинец сумел выудить щуку и сделать с ней видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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