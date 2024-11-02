Челябинцы удивились поимке крупной рыбы
В центре Челябинска рыбак поймал гигантскую щуку в реке Миасс. Поимка трофейной рыбы произошла возле ТРК «Родник».
«Ничего себе, какой крокодил! Тяни ее на меляк! Вот это Миасс!» — комментируют рыбаки на видео, размещенном в группе «31TV| НОВОСТИ» в социальной сети в «ВКонтакте».
По словам рыбака, перед этим рыба пять раз срывалась у него с крючка. В итоге челябинец сумел выудить щуку и сделать с ней видео.
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