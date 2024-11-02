02 ноября 2024

Главная переправа ЯНАО второй раз за день приостановила работу из-за погоды

Переправа Салехард — Лабытнанги приостановила работу второй раз за день
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер помешал работе главной переправы ЯНАО
Ветер помешал работе главной переправы ЯНАО Фото:

Работа паромов на переправе Салехард — Лабытнанги остановлена. Такое решение приняли в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО из-за усиления ветра.

«Внимание! Паромная переправа временно приостановила работу из-за усиления ветра», — написано в telegram-канале ведомства.

О том, когда паромное сообщение будет возобновлено — не сообщается. По всем интересующим вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу перевозчика: +7 (912) 420-40-46.

Сегодня переправа уже останавливала свою работу. Причиной все также являлся сильный ветер.

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Работа паромов на переправе Салехард — Лабытнанги остановлена. Такое решение приняли в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО из-за усиления ветра. «Внимание! Паромная переправа временно приостановила работу из-за усиления ветра», — написано в telegram-канале ведомства. О том, когда паромное сообщение будет возобновлено — не сообщается. По всем интересующим вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу перевозчика: +7 (912) 420-40-46. Сегодня переправа уже останавливала свою работу. Причиной все также являлся сильный ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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