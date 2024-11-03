В турецком доме взорвался газ, есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб, 16 пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Чорум в центральной Турции. Об этом сообщил губернатор одноименной провинции Али Чалган.
«По имеющимся у нас данным, в результате взрыва бытового газа погиб один человек, 16 пострадали. Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома», — сказал он в эфире телеканала TRT Haber. Отмечается, что соседние здания эвакуировали, на ближайших улицах перекрыли движение транспорта, а территорию оцепили.
Взрыв привел к разрушению нескольких этажей жилого здания, повредив при этом соседние постройки и автомобили, припаркованные на улице. Об этих последствиях сообщает местное телевидение, демонстрируя кадры, на которых видны завалы камней на автотранспорте.
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