В турецком доме взорвался газ, есть погибший и пострадавшие

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Из-за взрыва газа погиб человек, еще 16 пострадали (архивное фото)
Из-за взрыва газа погиб человек, еще 16 пострадали (архивное фото) Фото:

Один человек погиб, 16 пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Чорум в центральной Турции. Об этом сообщил губернатор одноименной провинции Али Чалган.

«По имеющимся у нас данным, в результате взрыва бытового газа погиб один человек, 16 пострадали. Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома», — сказал он в эфире телеканала TRT Haber. Отмечается, что соседние здания эвакуировали, на ближайших улицах перекрыли движение транспорта, а территорию оцепили.

Взрыв привел к разрушению нескольких этажей жилого здания, повредив при этом соседние постройки и автомобили, припаркованные на улице. Об этих последствиях сообщает местное телевидение, демонстрируя кадры, на которых видны завалы камней на автотранспорте.

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Один человек погиб, 16 пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Чорум в центральной Турции. Об этом сообщил губернатор одноименной провинции Али Чалган. «По имеющимся у нас данным, в результате взрыва бытового газа погиб один человек, 16 пострадали. Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома», — сказал он в эфире телеканала TRT Haber. Отмечается, что соседние здания эвакуировали, на ближайших улицах перекрыли движение транспорта, а территорию оцепили. Взрыв привел к разрушению нескольких этажей жилого здания, повредив при этом соседние постройки и автомобили, припаркованные на улице. Об этих последствиях сообщает местное телевидение, демонстрируя кадры, на которых видны завалы камней на автотранспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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