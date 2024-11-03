За второе место победителю дали пять тысяч, а за третье — три тысячи рублей
В Екатеринбурге 3 ноября прошел чемпионат по поеданию пиццы в ТЦ «Карнавал». Победителем стал Ярослав Чигирин, он выиграл 10 тысяч рублей. Участникам предстояло на скорость съесть итальянское блюдо с разными начинками: мясом, сыром, грибами, овощами, сообщил корреспондент URA.RU.
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