В Екатеринбурге прошел чемпионат по поеданию пиццы. Фото, видео

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Третий чемпионат по поеданию пиццы. Екатеринбург , пицца, поедание пиццы
За второе место победителю дали пять тысяч, а за третье — три тысячи рублей Фото:

В Екатеринбурге 3 ноября прошел чемпионат по поеданию пиццы в ТЦ «Карнавал». Победителем стал Ярослав Чигирин, он выиграл 10 тысяч рублей. Участникам предстояло на скорость съесть итальянское блюдо с разными начинками: мясом, сыром, грибами, овощами, сообщил корреспондент URA.RU.

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В Екатеринбурге 3 ноября прошел чемпионат по поеданию пиццы в ТЦ «Карнавал». Победителем стал Ярослав Чигирин, он выиграл 10 тысяч рублей. Участникам предстояло на скорость съесть итальянское блюдо с разными начинками: мясом, сыром, грибами, овощами, сообщил корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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