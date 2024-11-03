В Молдавии заблокировали мост, которым пользовались избиратели Приднестровья

Движение по мосту Рыбница — Резина, соединяющему Молдову и Приднестровье, временно приостановлено. Об этом сообщает Главная инспекция полиции Молдовы. Через него избиратели из Приднестровья могут попасть в страну для голосования.
«Из-за того, что в потоке людей находится человек, который не сотрудничает с полицией и держит в руках подозрительную коробку, отказываясь раскрыть ее содержимое», — заявили в полиции. Информацию об этом передает «Sputnik Молдова».
В связи с инцидентом, полиция усилила меры безопасности и ведет проверку. Движение будет открыто после исключения угрозы безопасности граждан.
Однако сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков заявил, что власти страны пытаются искусственно заблокировать доступ на избирательные участки, открытые на левом берегу Днестра для жителей Приднестровья. По его мнению, закрытие дороги полицией под предлогом наличия подозрительного человека неоправданно.
В Молдавии 3 ноября идет второй тур выборов президента. Никто из 11 кандидатов на пост лидера страны, по итогам первого тура не набрал необходимого количества голосов.
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