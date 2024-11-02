Второй тур выборов президента Молдавии-2024: у кого из кандидатов больше шансов победить

В Молдавии 3 ноября будет проведен второй тур выборов президента. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия республики. По итогам первого тура, никто из 11 кандидатов на пост лидера страны не набрал необходимого количества голосов. О шансах на победу и самих участниках президентской гонки — узнаете из нашего материала.
У кого больше шансов победить на выборах в Молдавии
Майя Санду в статусе главы Молдавии не смогла выиграть первый тур выборов из-за того, что население страны не хочет повторения украинского сценария на своей территории. По оценке бывшего спикера парламента Приднестровья Александра Щербы, во втором раунде голосования у кандидата от социалистов Александра Стояногло больше шансов победить.
Неудача Санду в первом туре подкосила уверенность ее сторонников и мобилизовала противников. По словам Щербы, молдаване видят — лидер страны, заняв прозападную позицию, фактически втягивает Молдавию в открытое противостояние с РФ. Если курс не изменить, это приведет к тяжелым последствиям, заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Как идет подготовка ко второму туру выборов
Оппозицию сейчас запугивают, действующее руководство страны понимает, что проигрывает президентские выборы. С таким заявлением выступил лидер блока «Победа» Илан Шор. Он допустил, в случае фальсификации результатов в пользу Санду люди выйдут на уличные манифестации.
В данный момент нескольких членов избирательных комиссий временно отстранили от работы в рамках расследования дела о подкупе избирателей. Глава ЦИК республики Анжела Караман рассказала журналистам, что силовики в последние месяцы регулярно проводят обыски из-за сообщений о взятках. После первого тура у правоохранителей якобы появились доказательства о попытке криминальных группировок повлиять на итоги голосования.
Как прошел первый тур выборов президента Молдавии
Санду по итогам первого тура набрала 41,92% голосов избирателей. На втором месте расположился отстраненный от должности генпрокурора Молдавии Стояногло с 26,35% голосов. Тройку лидеров замкнул глава объединения «Наша партия» Ренато Усатый. У него — 13,7% голосов. Такие данные были опубликованы после обработки 98,51% бюллетеней.
Что известно о главных кандидатах на пост президента Молдавии
В Молдавии второй тур выборов президента считается состоявшимся, если в нем примут участие не меньше одной пятой избирателей. Для победы нужно просто набрать большинство голосов. Ниже приведены основные факты биографии главных претендентов.
Майя Санду
Родилась в 1972 году, окончила факультет менеджмента Академии экономических наук Молдовы и магистратуру по направлению — международные отношения. Санду работала в Министерстве экономики страны при молдавском представительстве и во Всемирном банке. С 2012 по 2015 годы занимала пост министра просвещения. Затем создала проевропейскую Партию действия и солидарности, которую возглавила на следующий год. Осенью 2016 года она впервые приняла участие в выборах президента в качестве кандидата.
В 2020 году Санду обошла по количеству голосов своего главного оппонента — действующего лидера Игоря Додона. Она вступила в должность президента 24 декабря. В своей предвыборной кампании Санду обещала активизировать отношения с Румынией и Евросоюзом, заверяла, что не откажется от контакта с Москвой, сохранит статус русского языка и не отменит в День Победы. Но после начала конфликта на Украине молдавский президент поддержала Киев, а все обещания были нарушены. Санду уверена, у Молдавии есть только один путь — евроинтеграци. В случае победы — будуте развиваться отношения с Румынией, Украиной, ЕС и Вашингтоном.
Александр Стояногло
Родился в 1967 году, окончил юридический факультет Молдавского госуниверситета. Работал в прокуратуре, занимался частной юридической практикой.Стояногло дважды участвовал в выборах главы Гагаузии в качестве независимого кандидата. В обоих случая выбывал после первого тура. В 2009 году он был избран в парламент Молдавии от демократов, занял кресло вице-спикера, был сопредседателем российско-молдавской межпарламентской группы. В 2015 году ушел из партии, пишет «Царьград».
Через четыре года он выиграл конкурс на должность генпрокурора Молдавии. Его назначили сроком на семь лет. В 2021 году после прихода к власти Санду Стояногло был отстранен от должности на основании публикаций в СМИ десятилетней давности. Сейчас Стояногло критикует действующего президента и правящую партию за злоупотребление административным ресурсом и проводимый курс на конфронтацию с Россией, за нарушение нейтрального статуса республики, закрепленного в конституции.
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