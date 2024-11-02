Циклон добрался до Чернушки (архивное фото)
Шквалистый ветер циклона «Мартина» поломал сцену в Чернушке Пермского края. Об этом местные жители сообщили в соцсети «ВКонтакте».
«Циклон „Мартина“ снес сцену на центральной площади Чернушки. Рухнула крыша, вся конструкция сцены поломалась», — делятся местные жители в соцсетях.
Ранее в Пермском крае было объявлено штормовое предупреждение. Циклон «Мартина» сместился на северо-восток России и добрался до Чернушки, где зафиксировали самые обильные осадки в Пермском крае.
Сцену снесло шквалистым ветром
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!