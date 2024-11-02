02 ноября 2024

Сильный ветер циклона «Мартина» снес сцену в пермской Чернушке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Циклон добрался до Чернушки (архивное фото)
Циклон добрался до Чернушки (архивное фото) Фото:

Шквалистый ветер циклона «Мартина» поломал сцену в Чернушке Пермского края. Об этом местные жители сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Циклон „Мартина“ снес сцену на центральной площади Чернушки. Рухнула крыша, вся конструкция сцены поломалась», — делятся местные жители в соцсетях.

Ранее в Пермском крае было объявлено штормовое предупреждение. Циклон «Мартина» сместился на северо-восток России и добрался до Чернушки, где зафиксировали самые обильные осадки в Пермском крае.

Сцену снесло шквалистым ветром
Сцену снесло шквалистым ветром
Фото:

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Шквалистый ветер циклона «Мартина» поломал сцену в Чернушке Пермского края. Об этом местные жители сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Циклон „Мартина“ снес сцену на центральной площади Чернушки. Рухнула крыша, вся конструкция сцены поломалась», — делятся местные жители в соцсетях. Ранее в Пермском крае было объявлено штормовое предупреждение. Циклон «Мартина» сместился на северо-восток России и добрался до Чернушки, где зафиксировали самые обильные осадки в Пермском крае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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