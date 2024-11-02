02 ноября 2024

Сильный ветер принес в ХМАО разрушения. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода испортила несколько машин в ХМАО
Погода испортила несколько машин в ХМАО Фото:

В ХМАО бушует штормовой ветер. Он приносит разрушительные последствия: валит деревья, портит машины и деформирует светофоры. Соответствующие кадры публикуют местные жители.

«На Университетской светофор встал на бок», — написал житель Сургута в социальных сетях. Вартовчанин же столкнулся с более неприятной ситуацией: «дерево упало на две машины у дома Мира, 5а. Никто не пострадал кроме машин и кедра».

Это будет продолжаться до нормализации погодных условий. Сейчас нужно быть внимательным, осторожным и соблюдать правила безопасности.

В ХМАО 4 ноября ожидаются метель и штормовой ветер. Его порывы будут достигать до 22 метров в секунду.

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В ХМАО бушует штормовой ветер. Он приносит разрушительные последствия: валит деревья, портит машины и деформирует светофоры. Соответствующие кадры публикуют местные жители. «На Университетской светофор встал на бок», — написал житель Сургута в социальных сетях. Вартовчанин же столкнулся с более неприятной ситуацией: «дерево упало на две машины у дома Мира, 5а. Никто не пострадал кроме машин и кедра». Это будет продолжаться до нормализации погодных условий. Сейчас нужно быть внимательным, осторожным и соблюдать правила безопасности. В ХМАО 4 ноября ожидаются метель и штормовой ветер. Его порывы будут достигать до 22 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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