В ХМАО бушует штормовой ветер. Он приносит разрушительные последствия: валит деревья, портит машины и деформирует светофоры. Соответствующие кадры публикуют местные жители.
«На Университетской светофор встал на бок», — написал житель Сургута в социальных сетях. Вартовчанин же столкнулся с более неприятной ситуацией: «дерево упало на две машины у дома Мира, 5а. Никто не пострадал кроме машин и кедра».
Это будет продолжаться до нормализации погодных условий. Сейчас нужно быть внимательным, осторожным и соблюдать правила безопасности.
В ХМАО 4 ноября ожидаются метель и штормовой ветер. Его порывы будут достигать до 22 метров в секунду.
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