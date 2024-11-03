Бастрыкин обозлился на самокатчика, сбившего пешехода в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении самокатчика из Екатеринбурга, который наехал на пешехода на улице Заводская. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о травмировании мужчины в результате наезда на него на электросамоката в Екатеринбурге», — говорится в telegram-канале ведомства. Помимо этого, Бастрыкин требует доклад об уголовном деле.
Видео, на котором мужчину увозит скорая помощь, появилось в соцсетях днем 2 ноября. Гонщик налетел на прохожего и скрылся. Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!