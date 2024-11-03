Бастрыкин обозлился на самокатчика, сбившего пешехода в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудят уголовное дело против самокатчика, сбившего пешехода
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Снегопад днем. Челябинск, снегопад, самокат
Самокатчик скрылся с места аварии (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении самокатчика из Екатеринбурга, который наехал на пешехода на улице Заводская. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о травмировании мужчины в результате наезда на него на электросамоката в Екатеринбурге», — говорится в telegram-канале ведомства. Помимо этого, Бастрыкин требует доклад об уголовном деле.

Видео, на котором мужчину увозит скорая помощь, появилось в соцсетях днем 2 ноября. Гонщик налетел на прохожего и скрылся. Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении самокатчика из Екатеринбурга, который наехал на пешехода на улице Заводская. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о травмировании мужчины в результате наезда на него на электросамоката в Екатеринбурге», — говорится в telegram-канале ведомства. Помимо этого, Бастрыкин требует доклад об уголовном деле. Видео, на котором мужчину увозит скорая помощь, появилось в соцсетях днем 2 ноября. Гонщик налетел на прохожего и скрылся. Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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