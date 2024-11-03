Четыре человека пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Вологде

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На месте ЧП работают 28 спасателей
На месте ЧП работают 28 спасателей Фото:

В Вологде взорвался самогонный аппарат. По данным МЧС России, в результате ЧП были разрушены две квартиры, пострадали четыре человека.

«Из-за хлопка самогонного аппарата произошло обрушение межквартирной перегородки», — сообщили в министерстве. Уточняется, что несущие конструкции не получили повреждений. 

По данным спасателей, травмы получили четыре человека. Двоих отвезли в больницу. На месте работают 28 сотрудников МЧС, девять единиц техники. 

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В Вологде взорвался самогонный аппарат. По данным МЧС России, в результате ЧП были разрушены две квартиры, пострадали четыре человека. «Из-за хлопка самогонного аппарата произошло обрушение межквартирной перегородки», — сообщили в министерстве. Уточняется, что несущие конструкции не получили повреждений.  По данным спасателей, травмы получили четыре человека. Двоих отвезли в больницу. На месте работают 28 сотрудников МЧС, девять единиц техники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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