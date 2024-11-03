Четыре человека пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Вологде

На месте ЧП работают 28 спасателей
В Вологде взорвался самогонный аппарат. По данным МЧС России, в результате ЧП были разрушены две квартиры, пострадали четыре человека.
«Из-за хлопка самогонного аппарата произошло обрушение межквартирной перегородки», — сообщили в министерстве. Уточняется, что несущие конструкции не получили повреждений.
По данным спасателей, травмы получили четыре человека. Двоих отвезли в больницу. На месте работают 28 сотрудников МЧС, девять единиц техники.
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