Магнитные бури в ноябре 2024: прогнозируемые даты и рекомендации

В ноябре 2024 года ожидается несколько периодов повышенной солнечной активности, что может привести к магнитным бурям. Эти природные явления могут влиять на здоровье, работу электроники и даже настроение. Подробнее о том, когда в ноябре ждать магнитные бури и какой силы они будут — в материале URA.RU.
Что ожидать от магнитных бурь в ноябре 2024
Ноябрь традиционно считается месяцем, когда активность Солнца может быть высокой. Согласно предварительным данным, в этом месяце ожидаются несколько значительных магнитных бурь. По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, наиболее активные дни будут приходиться на начало и конец месяца.
В частности, 11, 12, 15 и 20 ноября ожидается усиление геомагнитных колебаний до уровня четырех баллов, что соответствует «возмущенному» состоянию магнитного поля Земли. Кроме того, 24 и 25 ноября солнечная активность может достигнуть пика, повысившись до пяти баллов, которые считаются критическими.
Что такое магнитные бури
Магнитная буря происходит, когда солнечный ветер достигает Земли и вызывает изменения в ее магнитном поле. Солнечные вспышки и выбросы корональной массы генерируют сильные электромагнитные волны, способные воздействовать на разные системы, включая спутниковую связь, электрические сети и навигационную аппаратуру. Люди с повышенной восприимчивостью могут испытывать ухудшение самочувствия, проявляющееся в виде головной боли, бессонницы и общей слабости.
Возможные последствия магнитных бурь
Магнитные бури могут привести к не самым приятным последствиям, среди них:
- Нарушение функционирования спутниковых систем связи и навигационного оборудования;
- Проблемы в работе энергосетей, приводящие к сбоям в подаче электроэнергии;
- Ухудшение качества радиосвязи;
- Увеличение числа неполадок в работе электронных устройств;
- Негативные реакции у метеозависимых людей — головные боли, усталость и раздражительность.
Как подготовиться к магнитным штормам
Влияние магнитных бурь на здоровье человека научным сообществом пока не доказано. При этом специалисты рекомендуют все же придерживаться рекомендаций, чтобы избежать неприятных последствий.
- Ограничить использование электронной техники в периоды сильной геомагнитной активности;
- Следить за прогнозами погоды и предупреждениями о магнитных бурях;
- Людям, чувствительным к погоде, нужно заранее принять нужные медикаменты и постараться избегать стресса;
- Купить заранее нужный запас лекарств и продуктов на случай непредвиденных обстоятельств.
Специалисты NASA, NOAA и Группа по прогнозированию солнечной активности ранее указывали, что Солнце сейчас переживает пик своей активности в текущем цикле. Они также отмечали, что вероятность снижения этой активности в ближайший год невелика. Более того, возможно увеличение числа магнитных бурь к 2025 году, что может привести к еще более серьезным последствиям для Земли.
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