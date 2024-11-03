03 ноября 2024
02 ноября 2024

В ХМАО на пожаре в дачном доме погибли четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Четыре человека погибли при пожаре в частном доме Сургута
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме Сургута Фото:

В Сургуте (ХМАО) на пожаре в дачном доме погибли четыре человека. Среди них два ребенка: годовалый мальчик и трехлетняя девочка, сообщили в МЧС России.

«В Сургуте загорелся дачный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела годовалого мальчика, 3-летней девочки, 27-летней женщины и мужчины 56 лет», — рассказали в telegram-канале МЧС России. В тушении огня участвовали 15 человек и три единицы техники.

К тушению огня привлекли 15 человек и три единицы техники
К тушению огня привлекли 15 человек и три единицы техники
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Варта Нижневартовского района в два человека сгорели при пожаре в гараже. По данным источников агентства, пожар вспыхнул из-за печки-буржуйки.

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В Сургуте (ХМАО) на пожаре в дачном доме погибли четыре человека. Среди них два ребенка: годовалый мальчик и трехлетняя девочка, сообщили в МЧС России. «В Сургуте загорелся дачный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела годовалого мальчика, 3-летней девочки, 27-летней женщины и мужчины 56 лет», — рассказали в telegram-канале МЧС России. В тушении огня участвовали 15 человек и три единицы техники. Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Варта Нижневартовского района в два человека сгорели при пожаре в гараже. По данным источников агентства, пожар вспыхнул из-за печки-буржуйки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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