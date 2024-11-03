В ХМАО на пожаре в дачном доме погибли четыре человека

В Сургуте (ХМАО) на пожаре в дачном доме погибли четыре человека. Среди них два ребенка: годовалый мальчик и трехлетняя девочка, сообщили в МЧС России.
«В Сургуте загорелся дачный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела годовалого мальчика, 3-летней девочки, 27-летней женщины и мужчины 56 лет», — рассказали в telegram-канале МЧС России. В тушении огня участвовали 15 человек и три единицы техники.
Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Варта Нижневартовского района в два человека сгорели при пожаре в гараже. По данным источников агентства, пожар вспыхнул из-за печки-буржуйки.
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