03 ноября 2024
02 ноября 2024

Челябинские работодатели доверили борьбу со стрессом котикам

В Челябинске фирмы заводят рыбок и котов для борьбы со стрессом сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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Карен Даллакян и кошки. Челябинск, кошка, кошки, кот, питомец, котики, домашнее животное
Банки и IT-компании намеренно заводят домашних питомцев Фото:

В Челябинске в 20 процентах компаний обитают домашние питомцы. Их заводят для борьбы с эмоциональным напряжением сотрудников. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob.

«В офисах каждой пятой организации есть домашние животные: у 7% работодателей они появились случайно, 13% компаний приобрели их. Судя по комментариям, питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников», — говорится в исследовании.

В сервисе уточняют, что самые популярные домашние животные в офисах — это рыбки или амфибии, а также кошки. Куда реже можно встретить попугаев, грызунов и черепах. Наиболее часто заводят питомцев средние и крупные фирмы. Специально их приобретают для офисов банков и IT-компаний, а случайно владельцами становятся коллективы строительных и производственных предприятий.

Как URA.RU писало ранее, 35% пермяков признались, что несколько раз в неделю испытывают стресс. Причинами они назвали проблемы на работе. Для борьбы с эмоциональным напряжением эксперты советуют заниматься спортом, чаще говорить с близкими и в случае необходимости обращаться за квалифицированной помощью.

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В Челябинске в 20 процентах компаний обитают домашние питомцы. Их заводят для борьбы с эмоциональным напряжением сотрудников. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob. «В офисах каждой пятой организации есть домашние животные: у 7% работодателей они появились случайно, 13% компаний приобрели их. Судя по комментариям, питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников», — говорится в исследовании. В сервисе уточняют, что самые популярные домашние животные в офисах — это рыбки или амфибии, а также кошки. Куда реже можно встретить попугаев, грызунов и черепах. Наиболее часто заводят питомцев средние и крупные фирмы. Специально их приобретают для офисов банков и IT-компаний, а случайно владельцами становятся коллективы строительных и производственных предприятий. Как URA.RU писало ранее, 35% пермяков признались, что несколько раз в неделю испытывают стресс. Причинами они назвали проблемы на работе. Для борьбы с эмоциональным напряжением эксперты советуют заниматься спортом, чаще говорить с близкими и в случае необходимости обращаться за квалифицированной помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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