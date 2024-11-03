Челябинские работодатели доверили борьбу со стрессом котикам

В Челябинске фирмы заводят рыбок и котов для борьбы со стрессом сотрудников

04 ноября 2024 в 02:33 Размер текста - 17 +

Банки и IT-компании намеренно заводят домашних питомцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в 20 процентах компаний обитают домашние питомцы. Их заводят для борьбы с эмоциональным напряжением сотрудников. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob. «В офисах каждой пятой организации есть домашние животные: у 7% работодателей они появились случайно, 13% компаний приобрели их. Судя по комментариям, питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников», — говорится в исследовании. В сервисе уточняют, что самые популярные домашние животные в офисах — это рыбки или амфибии, а также кошки. Куда реже можно встретить попугаев, грызунов и черепах. Наиболее часто заводят питомцев средние и крупные фирмы. Специально их приобретают для офисов банков и IT-компаний, а случайно владельцами становятся коллективы строительных и производственных предприятий. Как URA.RU писало ранее, 35% пермяков признались, что несколько раз в неделю испытывают стресс. Причинами они назвали проблемы на работе. Для борьбы с эмоциональным напряжением эксперты советуют заниматься спортом, чаще говорить с близкими и в случае необходимости обращаться за квалифицированной помощью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в 20 процентах компаний обитают домашние питомцы. Их заводят для борьбы с эмоциональным напряжением сотрудников. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob. «В офисах каждой пятой организации есть домашние животные: у 7% работодателей они появились случайно, 13% компаний приобрели их. Судя по комментариям, питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников», — говорится в исследовании. В сервисе уточняют, что самые популярные домашние животные в офисах — это рыбки или амфибии, а также кошки. Куда реже можно встретить попугаев, грызунов и черепах. Наиболее часто заводят питомцев средние и крупные фирмы. Специально их приобретают для офисов банков и IT-компаний, а случайно владельцами становятся коллективы строительных и производственных предприятий. Как URA.RU писало ранее, 35% пермяков признались, что несколько раз в неделю испытывают стресс. Причинами они назвали проблемы на работе. Для борьбы с эмоциональным напряжением эксперты советуют заниматься спортом, чаще говорить с близкими и в случае необходимости обращаться за квалифицированной помощью.