Стояногло выиграл выборы на территории Молдавии

04 ноября 2024 в 03:12 Размер текста - 17 +

Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, представляющий оппозиционную Партию социалистов, лидирует после подсчета всех голосов на внутренних избирательных участках во втором туре президентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, Стояногло набрал 51,19% голосов, опережая действующего президента Майю Санду, у которой 48,81%. «Это победа не моя, а всех граждан Молдавии, стремящихся к справедливости и развитию нашей страны», — заявил Александр Стояногло после объявления предварительных результатов. Эти слова подчеркивают значимость его победы для сторонников. С учетом волеизъявления на зарубежных участках голоса разделились следующим образом: у Санду — 52,11%, у Стояногло — 47,89%. В целом за границей обработано 95,54% протоколов. На выборах была отмечена высокая явка избирателей, что свидетельствует о большом общественном интересе к этому политическому событию. Также важно отметить, что обработка голосов завершилась без значительных нарушений, что подтверждает легитимность результатов выборов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, представляющий оппозиционную Партию социалистов, лидирует после подсчета всех голосов на внутренних избирательных участках во втором туре президентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, Стояногло набрал 51,19% голосов, опережая действующего президента Майю Санду, у которой 48,81%. «Это победа не моя, а всех граждан Молдавии, стремящихся к справедливости и развитию нашей страны», — заявил Александр Стояногло после объявления предварительных результатов. Эти слова подчеркивают значимость его победы для сторонников. С учетом волеизъявления на зарубежных участках голоса разделились следующим образом: у Санду — 52,11%, у Стояногло — 47,89%. В целом за границей обработано 95,54% протоколов. На выборах была отмечена высокая явка избирателей, что свидетельствует о большом общественном интересе к этому политическому событию. Также важно отметить, что обработка голосов завершилась без значительных нарушений, что подтверждает легитимность результатов выборов.