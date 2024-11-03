Водители, ехавшие по трассе Качканар — Пермь 3 ноября, пожаловались на сложную дорожную ситуацию. По словам свердловчан, для безопасности все автомобили едут на скорости не больше 60 километров в час.
«Трасса Качканар — Пермь. 60 км/ч, не больше. Под Горнозаводском на горах фуры стоят, и перед Чусовым. Дорога ужасная», — рассказали водители в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».
Один из водителей отметил, что на определенных участках приходится снижать скорость до 40 километров в час из-за гололеда. Также на трассе заметили стоящие на месте из-за непогоды фуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!