03 ноября 2024

«Едем 60 км/ч»: свердловские водители заметили опасную дорогу. Видео

На трассе Качканар — Пермь заметили плохие дорожные условия из-за непогоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Водители вынуждены ехать со скоростью 40-60 километров в час по трассе (архивное фото)
Водители вынуждены ехать со скоростью 40-60 километров в час по трассе (архивное фото) Фото:

Водители, ехавшие по трассе Качканар — Пермь 3 ноября, пожаловались на сложную дорожную ситуацию. По словам свердловчан, для безопасности все автомобили едут на скорости не больше 60 километров в час.

«Трасса Качканар — Пермь. 60 км/ч, не больше. Под Горнозаводском на горах фуры стоят, и перед Чусовым. Дорога ужасная», — рассказали водители в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

Один из водителей отметил, что на определенных участках приходится снижать скорость до 40 километров в час из-за гололеда. Также на трассе заметили стоящие на месте из-за непогоды фуры.

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Водители, ехавшие по трассе Качканар — Пермь 3 ноября, пожаловались на сложную дорожную ситуацию. По словам свердловчан, для безопасности все автомобили едут на скорости не больше 60 километров в час. «Трасса Качканар — Пермь. 60 км/ч, не больше. Под Горнозаводском на горах фуры стоят, и перед Чусовым. Дорога ужасная», — рассказали водители в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Один из водителей отметил, что на определенных участках приходится снижать скорость до 40 километров в час из-за гололеда. Также на трассе заметили стоящие на месте из-за непогоды фуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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