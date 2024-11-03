WSJ: Иран задействует регулярную армию при ответном ударе по Израилю

Масштабы ответного удара по Израилю со стороны Ирана могут быть увеличены за счет регулярной армии, а не только Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС). Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Подобное решение Тегеран принял в свете того, что в результате последних израильских ударов были потери среди иранских военнослужащих и гражданских лиц. Однако реакция исламской республики не будет предполагать развертывания войск в регионе», — сообщает издание.
После убийства ключевых персон в руководстве радикального палестинского движения ХАМАС, ливанской шиитской организации «Хезболлах» и КСИР Иран нанес ответный масштабный удар по Израилю. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре иранских военнослужащих и мирный житель.
Ранее URA.RU писало о том, что США предостерегли Иран от дальнейших ударов по Израилю. Удержать Израиль от ответного удара в случае агрессии со стороны Тегерана администрация Джо Байдена не сможет, сообщили источники Axios.
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