03 ноября 2024

WSJ: Иран задействует регулярную армию при ответном ударе по Израилю

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке может разгореться с новой силой
Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке может разгореться с новой силой Фото:

Масштабы ответного удара по Израилю со стороны Ирана могут быть увеличены за счет регулярной армии, а не только Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС). Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Подобное решение Тегеран принял в свете того, что в результате последних израильских ударов были потери среди иранских военнослужащих и гражданских лиц. Однако реакция исламской республики не будет предполагать развертывания войск в регионе», — сообщает издание.

После убийства ключевых персон в руководстве радикального палестинского движения ХАМАС, ливанской шиитской организации «Хезболлах» и КСИР Иран нанес ответный масштабный удар по Израилю. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре иранских военнослужащих и мирный житель.

Ранее URA.RU писало о том, что США предостерегли Иран от дальнейших ударов по Израилю. Удержать Израиль от ответного удара в случае агрессии со стороны Тегерана администрация Джо Байдена не сможет, сообщили источники Axios.

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Масштабы ответного удара по Израилю со стороны Ирана могут быть увеличены за счет регулярной армии, а не только Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС). Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Подобное решение Тегеран принял в свете того, что в результате последних израильских ударов были потери среди иранских военнослужащих и гражданских лиц. Однако реакция исламской республики не будет предполагать развертывания войск в регионе», — сообщает издание. После убийства ключевых персон в руководстве радикального палестинского движения ХАМАС, ливанской шиитской организации «Хезболлах» и КСИР Иран нанес ответный масштабный удар по Израилю. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре иранских военнослужащих и мирный житель. Ранее URA.RU писало о том, что США предостерегли Иран от дальнейших ударов по Израилю. Удержать Израиль от ответного удара в случае агрессии со стороны Тегерана администрация Джо Байдена не сможет, сообщили источники Axios.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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