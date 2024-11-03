03 ноября 2024

Солдат ВСУ обрадовался российским военным из-за возможности попить воды

Командование ВСУ бросило своих солдат под Кураховкой без воды и еды
© Служба новостей «URA.RU»
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Солдаты ВСУ оказались брошены командование без еды и воды
Солдаты ВСУ оказались брошены командование без еды и воды Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование Вооруженных сил Украины оставило своих солдат без еды и воды на кураховском направлении. Об этом сообщил боец 255 мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Аю».

«Вот на некоторые позиции мы зашли, вот крайнее — пленного взяли, там у них даже и покушать нечего было, ни воды. Он даже обрадовался, что мы пришли, потому что мы его угостили водой», — рассказал боец в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что у в течение пяти дней им обещали доставить продовольствие. Однако обещанная помощь так и не была оказана, «Баба Яга» так и не прибыла к ним.

«Аю» отметил, что продолжают сопротивляться до последнего лишь некоторые боевики, которые являются «фанатиками», большинство предпочитает сдаваться или убегать. Особенно это касается мобилизованных и контрактников, которые чаще всего не желают продолжать бой.

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Командование Вооруженных сил Украины оставило своих солдат без еды и воды на кураховском направлении. Об этом сообщил боец 255 мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Аю». «Вот на некоторые позиции мы зашли, вот крайнее — пленного взяли, там у них даже и покушать нечего было, ни воды. Он даже обрадовался, что мы пришли, потому что мы его угостили водой», — рассказал боец в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что у в течение пяти дней им обещали доставить продовольствие. Однако обещанная помощь так и не была оказана, «Баба Яга» так и не прибыла к ним. «Аю» отметил, что продолжают сопротивляться до последнего лишь некоторые боевики, которые являются «фанатиками», большинство предпочитает сдаваться или убегать. Особенно это касается мобилизованных и контрактников, которые чаще всего не желают продолжать бой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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