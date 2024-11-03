Командование Вооруженных сил Украины оставило своих солдат без еды и воды на кураховском направлении. Об этом сообщил боец 255 мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Аю».
«Вот на некоторые позиции мы зашли, вот крайнее — пленного взяли, там у них даже и покушать нечего было, ни воды. Он даже обрадовался, что мы пришли, потому что мы его угостили водой», — рассказал боец в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что у в течение пяти дней им обещали доставить продовольствие. Однако обещанная помощь так и не была оказана, «Баба Яга» так и не прибыла к ним.
«Аю» отметил, что продолжают сопротивляться до последнего лишь некоторые боевики, которые являются «фанатиками», большинство предпочитает сдаваться или убегать. Особенно это касается мобилизованных и контрактников, которые чаще всего не желают продолжать бой.
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