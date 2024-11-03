03 ноября 2024

В Нижнем Тагиле мужчину зарезали в баре на глазах посетителей

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Мужчину несколько раз ударили ножом в бок (архивное фото)
Мужчину несколько раз ударили ножом в бок (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в баре «Континент» на Вагонке знакомые зарезали мужчину 9 октября, однако об этом стало известно только сейчас. О происшествии рассказали местные жители.

«Двое мужчин и женщина сидят вместе за столом и разговаривают. В какой-то момент мужчина в шапке бьет своего собеседника по лицу, затем достает из сумки огромный нож... И с размаху быстро бьет семь раз в левый бок», — сообщили местные Е1.ru.

На опубликованных изданием кадрах заметно, что после ударов ножом пара покинула заведение, спрятав нож в сумку. По словам собеседников издания, пострадавшего спасти не удалось, а убийцу уже задержали силовики.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в баре «Континент» на Вагонке знакомые зарезали мужчину 9 октября, однако об этом стало известно только сейчас. О происшествии рассказали местные жители. «Двое мужчин и женщина сидят вместе за столом и разговаривают. В какой-то момент мужчина в шапке бьет своего собеседника по лицу, затем достает из сумки огромный нож... И с размаху быстро бьет семь раз в левый бок», — сообщили местные Е1.ru. На опубликованных изданием кадрах заметно, что после ударов ножом пара покинула заведение, спрятав нож в сумку. По словам собеседников издания, пострадавшего спасти не удалось, а убийцу уже задержали силовики. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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