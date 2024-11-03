В Нижнем Тагиле мужчину зарезали в баре на глазах посетителей

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в баре «Континент» на Вагонке знакомые зарезали мужчину 9 октября, однако об этом стало известно только сейчас. О происшествии рассказали местные жители.
«Двое мужчин и женщина сидят вместе за столом и разговаривают. В какой-то момент мужчина в шапке бьет своего собеседника по лицу, затем достает из сумки огромный нож... И с размаху быстро бьет семь раз в левый бок», — сообщили местные Е1.ru.
На опубликованных изданием кадрах заметно, что после ударов ножом пара покинула заведение, спрятав нож в сумку. По словам собеседников издания, пострадавшего спасти не удалось, а убийцу уже задержали силовики.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!