03 ноября 2024

Подпольщики сообщили об ударах по артскладам ВСУ в Болграде

Подполье: в Одесской области поврежден артиллерийский склад ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Одесской области повреждения получили артиллерийские склады ВСУ
В Одесской области повреждения получили артиллерийские склады ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 4 ноября в Болграде и пригороде Измаила на Украине произошли обстрелы артиллерийских складов ВСУ и припортовой зоны. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«На данный момент известно, что в Болград прилетело около часа ночи в направлении артиллерийских складов, что между территорией бывшей 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ и танкодромом», — написал Лебедев в своем telegram-канале. Он добавил, что в пригороде Измаила снаряд прилетел в припортовую зону.

Точные данные о повреждениях и жертвах пока неизвестны. Ситуация остается напряженной. «Местное сопротивление говорит, что со стороны Румынии летали эвакуационные вертолеты», — отметил Лебедев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 4 ноября в Болграде и пригороде Измаила на Украине произошли обстрелы артиллерийских складов ВСУ и припортовой зоны. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. «На данный момент известно, что в Болград прилетело около часа ночи в направлении артиллерийских складов, что между территорией бывшей 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ и танкодромом», — написал Лебедев в своем telegram-канале. Он добавил, что в пригороде Измаила снаряд прилетел в припортовую зону. Точные данные о повреждениях и жертвах пока неизвестны. Ситуация остается напряженной. «Местное сопротивление говорит, что со стороны Румынии летали эвакуационные вертолеты», — отметил Лебедев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...