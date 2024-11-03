Подпольщики сообщили об ударах по артскладам ВСУ в Болграде

В ночь на 4 ноября в Болграде и пригороде Измаила на Украине произошли обстрелы артиллерийских складов ВСУ и припортовой зоны. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«На данный момент известно, что в Болград прилетело около часа ночи в направлении артиллерийских складов, что между территорией бывшей 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ и танкодромом», — написал Лебедев в своем telegram-канале. Он добавил, что в пригороде Измаила снаряд прилетел в припортовую зону.
Точные данные о повреждениях и жертвах пока неизвестны. Ситуация остается напряженной. «Местное сопротивление говорит, что со стороны Румынии летали эвакуационные вертолеты», — отметил Лебедев.
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