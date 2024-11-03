На выборах президента США досрочно проголосовали 78 млн человек

Более 78 миллионов американцев воспользовались правом досрочного голосования перед выборами, запланированными на 5 ноября. Данные публикует Университет штата Флорида.
«Более 42,6 млн человек лично посетили избирательные участки, а около 35,3 млн проголосовали по почте», — приводит данные голосования университет. Кроме того, общее число зарегистрированных избирателей в США достигает примерно 168 миллионов человек. Особенно высокая активность избирателей наблюдалась в таких штатах как Техас, Флорида, Калифорния, Северная Каролина и Джорджия.
Избирательная система в США считается одной из сложнейших в мире. Разобраться в ней поможет новый выпуск информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.
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