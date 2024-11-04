ВСУ потеряли за неделю 12 тысяч солдат и наемников при попытках проникнуть в ЛНР

За прошедшую неделю военнослужащие России успешно отразили 45 контратак украинских войск и иностранных наемников, пытавшихся проникнуть на территорию ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, в результате этих действий ВСУ потеряли 11,8 тысячи солдат и наемников.
«За истекшую неделю вооруженные формирования Украины продолжали попытки сдерживания наступательных действий ВС РФ в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках. С 26 октября по 1 ноября 2024 года подразделениями группировок „Запад“ и „Юг“ отражены 45 контратак противника... Потери ВСУ в зоне ответственности группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ за отчетный промежуток времени составили порядка 11 820 украинских боевиков и наемников — на 510 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — отметил Марочко в разговоре с ТАСС.
Кроме того, эксперт уточнил, что за отчетный период было уничтожено значительное количество военной техники противника, включая 196 автомобилей, 89 бронемашин, пять танков, а также несколько пусковых установок и полевых складов с боеприпасами. Эти действия отражают высокую эффективность операций российских военных, и их способность нейтрализовать угрозы на различных направлениях.
Ранее в рамках СВО российские войска осуществили удары по ключевым объектам, эксплуатируемым ВСУ. ВС РФ поразили украинский железнодорожный эшелон, перевозивший бронетехнику, инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетической отрасли, нефтебазу, а также производственные мощности по выпуску БПЛА.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.